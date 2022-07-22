https://ria.ru/20220722/putin-1804217957.html

Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос

Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.07.2022

Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос

Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:06

2022-07-22T12:06

2022-07-22T12:06

общество

владимир путин

россия

вциом

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, о своем прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,1% опрошенных, недоверие высказали только 14,7% респондентов.Деятельность президента России одобрили 78,1% граждан страны, с ними не согласились 12,9% россиян.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 11 по 17 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

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общество, владимир путин, россия, вциом