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Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.07.2022
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Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.07.2022
Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос
Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:06
2022-07-22T12:06
общество
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, о своем прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,1% опрошенных, недоверие высказали только 14,7% респондентов.Деятельность президента России одобрили 78,1% граждан страны, с ними не согласились 12,9% россиян.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 11 по 17 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, владимир путин, россия, вциом
12:06 22.07.2022
 
Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что 81,1 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, о своем прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,1% опрошенных, недоверие высказали только 14,7% респондентов.
Деятельность президента России одобрили 78,1% граждан страны, с ними не согласились 12,9% россиян.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 11 по 17 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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