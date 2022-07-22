Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/proverka-1804264462.html
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 22.07.2022
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка
Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:44
2022-07-22T14:47
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_062faaa28ede3b597fd29f7a60e0badc.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства.Ранее в СМИ появились сообщение, что в Пушкино мужчина с размаха ударил маленькую дочь по лицу после того, как ее посадили за руль родительской машины, а она случайно въехала в другой автомобиль. После удара отца ребенок упал на асфальт – насколько тяжелые травмы получила девочка, пока неясно."Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке", - говорится в релизе.При проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.Как добавляет ГУМВД по Подмосковью, полиция также устроила свою проверку по видео из Пушкино.
https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_2a19ce60f2c9d65f71a5ccdfc5572d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), пушкино
14:44 22.07.2022 (обновлено: 14:47 22.07.2022)
 
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка

Прокуратура начала проверку после видеоролика, на котором мужчина ударил ребенка по лицу

© Fotolia / fasphotographicГрустный ребенок. Архивное фото
Грустный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Fotolia / fasphotographic
Грустный ребенок. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщение, что в Пушкино мужчина с размаха ударил маленькую дочь по лицу после того, как ее посадили за руль родительской машины, а она случайно въехала в другой автомобиль. После удара отца ребенок упал на асфальт – насколько тяжелые травмы получила девочка, пока неясно.
"Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке", - говорится в релизе.
При проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.
Как добавляет ГУМВД по Подмосковью, полиция также устроила свою проверку по видео из Пушкино.
Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 20:59
Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Пушкино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала