https://ria.ru/20220722/proverka-1804264462.html

Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка

Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 22.07.2022

Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка

Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:44

2022-07-22T14:44

2022-07-22T14:47

происшествия

московская область (подмосковье)

пушкино

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства.Ранее в СМИ появились сообщение, что в Пушкино мужчина с размаха ударил маленькую дочь по лицу после того, как ее посадили за руль родительской машины, а она случайно въехала в другой автомобиль. После удара отца ребенок упал на асфальт – насколько тяжелые травмы получила девочка, пока неясно."Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке", - говорится в релизе.При проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.Как добавляет ГУМВД по Подмосковью, полиция также устроила свою проверку по видео из Пушкино.

https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html

московская область (подмосковье)

пушкино

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), пушкино