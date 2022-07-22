https://ria.ru/20220722/proverka-1804264462.html
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 22.07.2022
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка
Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:44
2022-07-22T14:44
2022-07-22T14:47
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео из Подмосковья, где мужчина бьет ребенка по лицу, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства.Ранее в СМИ появились сообщение, что в Пушкино мужчина с размаха ударил маленькую дочь по лицу после того, как ее посадили за руль родительской машины, а она случайно въехала в другой автомобиль. После удара отца ребенок упал на асфальт – насколько тяжелые травмы получила девочка, пока неясно."Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке", - говорится в релизе.При проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.Как добавляет ГУМВД по Подмосковью, полиция также устроила свою проверку по видео из Пушкино.
https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html
московская область (подмосковье)
пушкино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), пушкино
14:44 22.07.2022 (обновлено: 14:47 22.07.2022)
Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина бьет ребенка
Прокуратура начала проверку после видеоролика, на котором мужчина ударил ребенка по лицу