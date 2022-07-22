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Католическая архиепархия изучает сведения о "доносе" на прихожанку в Москве - РИА Новости, 22.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220722/protokol-1804215035.html
Католическая архиепархия изучает сведения о "доносе" на прихожанку в Москве
Католическая архиепархия изучает сведения о "доносе" на прихожанку в Москве - РИА Новости, 22.07.2022
Католическая архиепархия изучает сведения о "доносе" на прихожанку в Москве
Католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве знает об инциденте с составлением административного протокола на прихожанку в храме святого Людовика и РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:53
2022-07-22T11:53
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве знает об инциденте с составлением административного протокола на прихожанку в храме святого Людовика и изучает информацию о нем, священники в таких случаях должны руководствоваться принципами свободы совести и уважения к правовому полю России, сообщили РИА Новости в информационной службе религиозной организации.Ранее ряд каналов в Telegram сообщил, что на 72-летнюю прихожанку католического храма святого Людовика в Москве был составлен административный протокол о дискредитации армии РФ. Это якобы произошло после того, как настоятель храма сообщил в правоохранительные органы о прикрепленной к российскому флагу на стене храма пацифистской записке на латыни."Архиепархия в курсе произошедшего, случай проверяется. Ситуация новая для нас, готовых инструкций для таких случаев просто не существует. Однако здесь, как и в любых других обстоятельствах, нашими ведущими принципами остаются уважение свободы совести и обязанность действовать в рамках правового поля РФ", – рассказал РИА Новости собеседник в информационной службе архиепархии.Храм святого Людовика был построен в 1833-35 годах на месте деревянного храма, возведенного по заказу французской общины в конце XVIII века. Автором проекта стал архитектор Алессандро Жилярди (1808-1871).Духовенство храма святого Людовика традиционно окормляет паству из посольства Франции. В нем проходят мессы на английском, французском, русском, итальянском и вьетнамском языках.
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москва, россия, франция, telegram
11:53 22.07.2022
 
Католическая архиепархия изучает сведения о "доносе" на прихожанку в Москве

Католическая архиепархия в курсе истории с прихожанкой, на которую составили протокол

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Верующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве знает об инциденте с составлением административного протокола на прихожанку в храме святого Людовика и изучает информацию о нем, священники в таких случаях должны руководствоваться принципами свободы совести и уважения к правовому полю России, сообщили РИА Новости в информационной службе религиозной организации.
Ранее ряд каналов в Telegram сообщил, что на 72-летнюю прихожанку католического храма святого Людовика в Москве был составлен административный протокол о дискредитации армии РФ. Это якобы произошло после того, как настоятель храма сообщил в правоохранительные органы о прикрепленной к российскому флагу на стене храма пацифистской записке на латыни.
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"Архиепархия в курсе произошедшего, случай проверяется. Ситуация новая для нас, готовых инструкций для таких случаев просто не существует. Однако здесь, как и в любых других обстоятельствах, нашими ведущими принципами остаются уважение свободы совести и обязанность действовать в рамках правового поля РФ", – рассказал РИА Новости собеседник в информационной службе архиепархии.
Храм святого Людовика был построен в 1833-35 годах на месте деревянного храма, возведенного по заказу французской общины в конце XVIII века. Автором проекта стал архитектор Алессандро Жилярди (1808-1871).
Духовенство храма святого Людовика традиционно окормляет паству из посольства Франции. В нем проходят мессы на английском, французском, русском, итальянском и вьетнамском языках.
 
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