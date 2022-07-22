https://ria.ru/20220722/protesty-1804372750.html
В Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком
В Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком - РИА Новости, 22.07.2022
В Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком
Итальянские фермеры более чем на сотне тракторов проехали по центру Неаполя, выступая против плана властей области Кампания по борьбе с бруцеллезом и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:54
2022-07-22T18:54
2022-07-22T18:54
в мире
кампания (италия)
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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Итальянские фермеры более чем на сотне тракторов проехали по центру Неаполя, выступая против плана властей области Кампания по борьбе с бруцеллезом и туберкулезом рогатого скота, который предполагает ликвидацию зараженных животных, сообщает издание Mattino и другие местные СМИЗаводчики буйволов утверждают, что за 10 лет были уничтожены порядка 100 тысяч голов скота, которые после проведенных анализов оказывались здоровыми животными. В результате за это время закрылись порядка 300 мелких предприятий. В ответ фермеры предлагают усилить прививочную кампанию и мероприятия по предупреждению заражений.В знак протеста производители в четверг устроили пробег на тракторов до здания администрации Кампании, где и вылили буйволиное молоко на гроб, который символизировал медленную смерть отрасли. Местное издание оценивает объем пролитого молока в 350 литров.
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в мире, кампания (италия)
В Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком
В Неаполе фермеры вылили сотни литров буйволиного молока, выступая против политики властей