18:28 22.07.2022 (обновлено: 19:15 22.07.2022)
В Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо
Guardian: в Англии протестующие против роста цен на топливо перекрыли автомагистраль M5
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Англии протестующие против повышения цен на топливо перекрыли участок автомагистрали M5, помешав отдыхающим добраться до места проведения летних каникул, пишет британская газета The Guardian.
"В пятницу утром автоколонна двигалась со скоростью 30 миль в час (48 километров в час. — Прим. ред.) по трем полосам трассы M5 на север и юг в Сомерсете и районе Бристоля, когда десятки тысяч людей направлялись в Девон и Корнуолл на летние каникулы", — говорится в статье.
Сообщается, что митингующие также заблокировали заправочную станцию в Бриджуотере, предоставив доступ к ней только машинам скорой помощи и работникам служб жизнеобеспечения. Акция протеста завершилась к полудню.
По данным издания, полиция Эйвона и Сомерсета не применяла жесткие меры к манифестантам, притом что после подобных демонстраций в начале июля Министерство внутренних дел Великобритании планировало наделить силовиков новыми полномочиями.
Весной глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что пошлину на топливо снизят на пять пенсов за литр до марта 2023 года, что станет самым большим снижением в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море".
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть после введения санкций против России и стремления отказаться от закупок российской нефти.