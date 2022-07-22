https://ria.ru/20220722/protest-1804366403.html

В Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо

В Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 22.07.2022

В Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо

В Англии протестующие против повышения цен на топливо перекрыли участок автомагистрали M5, помешав отдыхающим добраться до места проведения летних каникул,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:28

2022-07-22T18:28

2022-07-22T19:15

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Англии протестующие против повышения цен на топливо перекрыли участок автомагистрали M5, помешав отдыхающим добраться до места проведения летних каникул, пишет британская газета The Guardian.Сообщается, что митингующие также заблокировали заправочную станцию в Бриджуотере, предоставив доступ к ней только машинам скорой помощи и работникам служб жизнеобеспечения. Акция протеста завершилась к полудню.По данным издания, полиция Эйвона и Сомерсета не применяла жесткие меры к манифестантам, притом что после подобных демонстраций в начале июля Министерство внутренних дел Великобритании планировало наделить силовиков новыми полномочиями.Весной глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что пошлину на топливо снизят на пять пенсов за литр до марта 2023 года, что станет самым большим снижением в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море".Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть после введения санкций против России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

https://ria.ru/20220516/toplivo-1788782274.html

https://realty.ria.ru/20220721/elektrichestvo-1804109778.html

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Евгения Нефедова

в мире, сомерсет, украина, россия, англия, великобритания, мвд великобритании