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Ученый рассказал подробности о проекте "Без срока давности. Беларусь" - РИА Новости, 22.07.2022
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Ученый рассказал подробности о проекте "Без срока давности. Беларусь"
Ученый рассказал подробности о проекте "Без срока давности. Беларусь" - РИА Новости, 22.07.2022
Ученый рассказал подробности о проекте "Без срока давности. Беларусь"
Концепция проекта "Без срока давности. Беларусь" заключалась в желании наглядно продемонстрировать преступления нацистов через анализ немецких архивных... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:05
2022-07-22T16:05
белоруссия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Концепция проекта "Без срока давности. Беларусь" заключалась в желании наглядно продемонстрировать преступления нацистов через анализ немецких архивных документов, сообщил в пятницу заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок."Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, &lt;...&gt; пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое", - заявил ученый в ходе презентации историко-документального проекта "Без срока давности. Беларусь", прошедшего на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, к работе "активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах".Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные."Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала", - сказал он.Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.Летом этого года масштабный российско-белорусский проект "Без срока давности. Беларусь" завершился публикацией шеститомного обобщающего документального издания о нацистском геноциде на территории республики.
https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785317115.html
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белоруссия
16:05 22.07.2022
 
Ученый рассказал подробности о проекте "Без срока давности. Беларусь"

Ученый Кулинок: документы нацистов легли в основу проекта "Без срока давности. Беларусь"

© РИА Новости / Игорь РуссакБиблиотека Академии наук в Петербурге
Библиотека Академии наук в Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Библиотека Академии наук в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Концепция проекта "Без срока давности. Беларусь" заключалась в желании наглядно продемонстрировать преступления нацистов через анализ немецких архивных документов, сообщил в пятницу заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.
"Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, <...> пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое", - заявил ученый в ходе презентации историко-документального проекта "Без срока давности. Беларусь", прошедшего на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, к работе "активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах".
Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные.
"Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала", - сказал он.
Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.
Летом этого года масштабный российско-белорусский проект "Без срока давности. Беларусь" завершился публикацией шеститомного обобщающего документального издания о нацистском геноциде на территории республики.
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