Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/primore-1804299370.html
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами - РИА Новости, 22.07.2022
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
происшествия
жкх
спасск-дальний
владивосток
находка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804296151_0:138:1080:746_1920x0_80_0_0_b8146b0e216e7df9294cd072627e3c69.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с тремя населёнными пунктами восстановлено, сообщил РИА Новости глава Кировского муниципального района Игорь Вотяков.В четверг в администрации Кировского района агентству рассказали об обрушении моста на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи. Было прервано транспортное сообщение с селами Хвищанка, Большие Ключи и поселком Горный, где живут около 200 взрослых и 10 детей. Позже власти уточнили, что в отрезанных сёлах проживают 245 человек, включая девять детей. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту обрушения моста. Глава района Вотяков сообщал РИА Новости, что вечером в четверг сделан переход для пешеходов, чтобы жители отрезанных от транспортного сообщения населённых пунктов могли безопасно перейти реку. Он также сообщал, что временный мост планируют возвести к воскресенью, 24 июля, но "будут стараться быстрее"."В 20.30 (13.30 мск) движение восстановлено, временный мост готов, рассчитан на 40 тонн", - сказал Вотяков.В апреле в Приморье произошло три инцидента с мостами. В Спасске-Дальнем рухнул мост через реку Кулешовка, по данным прокуратуры, из-за проезда грузовика, масса которого превышала предельно допустимую. Также частично разрушилась конструкция моста через реку Суходол на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный. В Красноармейском районе из-за интенсивного таяния снега был разрушен мостовой переход через ключ Виноградный. В результате оказались отрезанными села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники. Проезд был восстановлен. В середине мая еще один мост частично провалился на трассе в Хорольском районе. Также в мае мост обрушился на трассе в Пограничном районе Приморья, одно село оказалось временно отрезано от сообщения.
https://ria.ru/20220721/proverka-1803927387.html
https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html
спасск-дальний
владивосток
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804296151_0:1:1080:811_1920x0_80_0_0_ed80007da9c7d338fe9abff3ee1e42bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, спасск-дальний, владивосток, находка
16:10 22.07.2022
 
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами

Глава района Вотяков: в Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами

© Фото : Прокуратура Приморского краяМост, обрушившийся в Кировском районе Приморского края
Мост, обрушившийся в Кировском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Прокуратура Приморского края
Мост, обрушившийся в Кировском районе Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с тремя населёнными пунктами восстановлено, сообщил РИА Новости глава Кировского муниципального района Игорь Вотяков.
В четверг в администрации Кировского района агентству рассказали об обрушении моста на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи. Было прервано транспортное сообщение с селами Хвищанка, Большие Ключи и поселком Горный, где живут около 200 взрослых и 10 детей. Позже власти уточнили, что в отрезанных сёлах проживают 245 человек, включая девять детей. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту обрушения моста. Глава района Вотяков сообщал РИА Новости, что вечером в четверг сделан переход для пешеходов, чтобы жители отрезанных от транспортного сообщения населённых пунктов могли безопасно перейти реку. Он также сообщал, что временный мост планируют возвести к воскресенью, 24 июля, но "будут стараться быстрее".
Проседание грунта - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 06:15
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
"В 20.30 (13.30 мск) движение восстановлено, временный мост готов, рассчитан на 40 тонн", - сказал Вотяков.
В апреле в Приморье произошло три инцидента с мостами. В Спасске-Дальнем рухнул мост через реку Кулешовка, по данным прокуратуры, из-за проезда грузовика, масса которого превышала предельно допустимую. Также частично разрушилась конструкция моста через реку Суходол на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный. В Красноармейском районе из-за интенсивного таяния снега был разрушен мостовой переход через ключ Виноградный. В результате оказались отрезанными села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники. Проезд был восстановлен. В середине мая еще один мост частично провалился на трассе в Хорольском районе. Также в мае мост обрушился на трассе в Пограничном районе Приморья, одно село оказалось временно отрезано от сообщения.
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 03:38
В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"
 
ПроисшествияЖКХСпасск-ДальнийВладивостокНаходка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала