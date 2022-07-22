https://ria.ru/20220722/primore-1804299370.html
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами - РИА Новости, 22.07.2022
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
происшествия
жкх
спасск-дальний
владивосток
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с тремя населёнными пунктами восстановлено, сообщил РИА Новости глава Кировского муниципального района Игорь Вотяков.В четверг в администрации Кировского района агентству рассказали об обрушении моста на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи. Было прервано транспортное сообщение с селами Хвищанка, Большие Ключи и поселком Горный, где живут около 200 взрослых и 10 детей. Позже власти уточнили, что в отрезанных сёлах проживают 245 человек, включая девять детей. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту обрушения моста. Глава района Вотяков сообщал РИА Новости, что вечером в четверг сделан переход для пешеходов, чтобы жители отрезанных от транспортного сообщения населённых пунктов могли безопасно перейти реку. Он также сообщал, что временный мост планируют возвести к воскресенью, 24 июля, но "будут стараться быстрее"."В 20.30 (13.30 мск) движение восстановлено, временный мост готов, рассчитан на 40 тонн", - сказал Вотяков.В апреле в Приморье произошло три инцидента с мостами. В Спасске-Дальнем рухнул мост через реку Кулешовка, по данным прокуратуры, из-за проезда грузовика, масса которого превышала предельно допустимую. Также частично разрушилась конструкция моста через реку Суходол на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный. В Красноармейском районе из-за интенсивного таяния снега был разрушен мостовой переход через ключ Виноградный. В результате оказались отрезанными села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники. Проезд был восстановлен. В середине мая еще один мост частично провалился на трассе в Хорольском районе. Также в мае мост обрушился на трассе в Пограничном районе Приморья, одно село оказалось временно отрезано от сообщения.
https://ria.ru/20220721/proverka-1803927387.html
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происшествия, жкх, спасск-дальний, владивосток, находка
В Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
Глава района Вотяков: в Приморье возвели новый мост, восстановили сообщение с тремя селами
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Временный мост взамен обрушившегося через реку Березовка в Кировском районе Приморья возвели почти на три дня раньше запланированного, транспортное сообщение с тремя населёнными пунктами восстановлено, сообщил РИА Новости глава Кировского муниципального района Игорь Вотяков.
В четверг в администрации Кировского района агентству рассказали об обрушении моста на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи. Было прервано транспортное сообщение с селами Хвищанка, Большие Ключи и поселком Горный, где живут около 200 взрослых и 10 детей. Позже власти уточнили, что в отрезанных сёлах проживают 245 человек, включая девять детей. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту обрушения моста. Глава района Вотяков сообщал РИА Новости, что вечером в четверг сделан переход для пешеходов, чтобы жители отрезанных от транспортного сообщения населённых пунктов могли безопасно перейти реку. Он также сообщал, что временный мост планируют возвести к воскресенью, 24 июля, но "будут стараться быстрее".
"В 20.30 (13.30 мск) движение восстановлено, временный мост готов, рассчитан на 40 тонн", - сказал Вотяков.
В апреле в Приморье произошло три инцидента с мостами. В Спасске-Дальнем
рухнул мост через реку Кулешовка, по данным прокуратуры, из-за проезда грузовика, масса которого превышала предельно допустимую. Также частично разрушилась конструкция моста через реку Суходол на автомобильной дороге Владивосток
- Находка
- порт Восточный. В Красноармейском районе
из-за интенсивного таяния снега был разрушен мостовой переход через ключ Виноградный. В результате оказались отрезанными села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники. Проезд был восстановлен. В середине мая еще один мост частично провалился на трассе в Хорольском районе
. Также в мае мост обрушился на трассе в Пограничном районе
Приморья, одно село оказалось временно отрезано от сообщения.