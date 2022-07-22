https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804231654.html
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России - РИА Новости, 22.07.2022
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:55
2022-07-22T12:55
2022-07-22T12:55
в мире
приднестровская молдавская республика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления."Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html
приднестровская молдавская республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, россия, дмитрий песков
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России