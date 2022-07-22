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В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России - РИА Новости, 22.07.2022
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В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России - РИА Новости, 22.07.2022
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:55
2022-07-22T12:55
в мире
приднестровская молдавская республика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления."Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
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приднестровская молдавская республика
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в мире, приднестровская молдавская республика, россия, дмитрий песков
12:55 22.07.2022
 
В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.
"Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияДмитрий Песков
 
 
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