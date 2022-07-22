https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804231654.html

В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России

В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России - РИА Новости, 22.07.2022

В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:55

2022-07-22T12:55

2022-07-22T12:55

в мире

приднестровская молдавская республика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления."Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html

приднестровская молдавская республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, россия, дмитрий песков