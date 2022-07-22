https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804207929.html
В ГД назвали вхождение ПМР в Россию направлением в ближайшей перспективе
В ГД назвали вхождение ПМР в Россию направлением в ближайшей перспективе - РИА Новости, 22.07.2022
В ГД назвали вхождение ПМР в Россию направлением в ближайшей перспективе
Желание Приднестровья войти в состав России нужно рассматривать всерьез, это не вопрос далекого будущего, а "направление в ближайшей перспективе", заявил РИА... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:21
2022-07-22T11:21
2022-07-22T11:22
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приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Желание Приднестровья войти в состав России нужно рассматривать всерьез, это не вопрос далекого будущего, а "направление в ближайшей перспективе", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.Как пояснил Белик, сегодня Приднестровье – "тот анклав Молдавии, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент". Кроме того, депутат считает, что слова главы МИД ПМР нужно рассматривать не как "модный тренд и желание к кому-то присоединиться, а как волеизъявление населения".Другим важным фактором Белик считает то, что Молдавия - потенциальный кандидат в члены НАТО. По его словам, если она не вступит в альянс, то будет его "любимым партнером" - таким, как Украина. "И как поведет себя потом официальный Кишинев – неизвестно", - отметил он.
https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804170705.html
https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803955697.html
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, россия, молдавия, нато, виталий игнатьев
11:21 22.07.2022 (обновлено: 11:22 22.07.2022)
В ГД назвали вхождение ПМР в Россию направлением в ближайшей перспективе
Депутат ГД: предложение ПМР войти в состав России — направление в ближайшей перспективе