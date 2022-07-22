https://ria.ru/20220722/prava-1804287987.html

Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека

Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека - РИА Новости, 22.07.2022

Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека

Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:46

2022-07-22T15:46

2022-07-22T15:46

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер, в ходе нее выработан механизм взаимодействия в области защите прав человека."Провела рабочую встречу в режиме ВКС с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер... Выработали механизм дальнейшего взаимодействия в области защиты прав человека и обмена информацией", - говорится в заявлении Сердюковой в Telegram.

https://ria.ru/20220712/sud-1801918678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, оон, войска воздушно-космической обороны