https://ria.ru/20220722/prava-1804287987.html
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека - РИА Новости, 22.07.2022
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека
Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:46
2022-07-22T15:46
2022-07-22T15:46
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер, в ходе нее выработан механизм взаимодействия в области защите прав человека."Провела рабочую встречу в режиме ВКС с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер... Выработали механизм дальнейшего взаимодействия в области защиты прав человека и обмена информацией", - говорится в заявлении Сердюковой в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, оон, войска воздушно-космической обороны
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека
Омбудсмен ЛНР Сердюкова и глава миссии ООН на Украине Богнер обсудили защиту прав человека