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Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека - РИА Новости, 22.07.2022
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Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека - РИА Новости, 22.07.2022
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека
Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:46
2022-07-22T15:46
в мире
здоровье - общество
украина
оон
войска воздушно-космической обороны
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер, в ходе нее выработан механизм взаимодействия в области защите прав человека."Провела рабочую встречу в режиме ВКС с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер... Выработали механизм дальнейшего взаимодействия в области защиты прав человека и обмена информацией", - говорится в заявлении Сердюковой в Telegram.
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в мире, здоровье - общество, украина, оон, войска воздушно-космической обороны
15:46 22.07.2022
 
Омбудсмен ЛНР и глава миссии ООН на Украине обсудили защиту прав человека

Омбудсмен ЛНР Сердюкова и глава миссии ООН на Украине Богнер обсудили защиту прав человека

© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области
Мужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер, в ходе нее выработан механизм взаимодействия в области защите прав человека.
"Провела рабочую встречу в режиме ВКС с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер... Выработали механизм дальнейшего взаимодействия в области защиты прав человека и обмена информацией", - говорится в заявлении Сердюковой в Telegram.
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