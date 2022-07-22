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Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
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Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле
Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле
Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна - это важный... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:30
2022-07-22T18:33
экономика
россия
стамбул
цар
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна - это важный шаг, заявил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Это важное решение, что вопросы удобрений и зерна решились. Я должен сообщить об этом в ЦАР, чтобы посмотреть, как действовать дальше, чтобы транспортировать удобрения из РФ", - сказал посол.
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экономика, россия, стамбул, цар
18:30 22.07.2022 (обновлено: 18:33 22.07.2022)
 
Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле

Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза назвал продуктовую сделку важным шагом

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна - это важный шаг, заявил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Это важное решение, что вопросы удобрений и зерна решились. Я должен сообщить об этом в ЦАР, чтобы посмотреть, как действовать дальше, чтобы транспортировать удобрения из РФ", - сказал посол.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:24
Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки
 
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