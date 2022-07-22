https://ria.ru/20220722/posol-1804367262.html

Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле

Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

Посол ЦАР в России прокомментировал продуктовую сделку в Стамбуле

Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна - это важный... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:33

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна - это важный шаг, заявил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Это важное решение, что вопросы удобрений и зерна решились. Я должен сообщить об этом в ЦАР, чтобы посмотреть, как действовать дальше, чтобы транспортировать удобрения из РФ", - сказал посол.

https://ria.ru/20220722/lavrov-1804363989.html

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экономика, россия, стамбул, цар