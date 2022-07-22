https://ria.ru/20220722/posol-1804208878.html

Лукашенко назначил нового посла в России

Лукашенко назначил нового посла в России - РИА Новости, 22.07.2022

Лукашенко назначил нового посла в России

Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом в России, его кандидатуру обсудили белорусский и российский президенты Александр РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:25

2022-07-22T11:25

2022-07-22T11:33

политика

россия

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александр лукашенко

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом в России, его кандидатуру обсудили белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, передает агентство Sputnik."Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что агреман белорусской стороной уже получен."Владимира Семашко (нынешний посол в РФ – ред.) на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, владимир семашко