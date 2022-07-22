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Лукашенко назначил нового посла в России - РИА Новости, 22.07.2022
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Лукашенко назначил нового посла в России
Лукашенко назначил нового посла в России - РИА Новости, 22.07.2022
Лукашенко назначил нового посла в России
Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом в России, его кандидатуру обсудили белорусский и российский президенты Александр РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:25
2022-07-22T11:33
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
владимир семашко
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом в России, его кандидатуру обсудили белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, передает агентство Sputnik."Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что агреман белорусской стороной уже получен."Владимира Семашко (нынешний посол в РФ – ред.) на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции", - отмечается в сообщении.
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, владимир семашко
11:25 22.07.2022 (обновлено: 11:33 22.07.2022)
 
Лукашенко назначил нового посла в России

Замглавы администрации Лукашенко Крутой сменил Семашко на посту посла в Москве

© Sputnik / Виктор ТолочкоДмитрий Крутой
Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом в России, его кандидатуру обсудили белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, передает агентство Sputnik.
"Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что агреман белорусской стороной уже получен.
"Владимира Семашко (нынешний посол в РФ – ред.) на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции", - отмечается в сообщении.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:44
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
 
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