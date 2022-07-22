https://ria.ru/20220722/pomosch-1804432075.html

В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты

В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты - РИА Новости, 22.07.2022

В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты

США не передавали Украине военных самолетов, но помогают с запчастями для имеющегося у нее авиапарка, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:12

2022-07-22T23:12

2022-07-22T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США не передавали Украине военных самолетов, но помогают с запчастями для имеющегося у нее авиапарка, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Украинцы применяют самолеты "МиГ" и "Сухой", а у США нет ни тех, ни других. Но мы смогли помочь украинцам определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк... Но мы не передавали никаких американских самолетов", - сказал он.Представитель Пентагона добавил, что США на данном этапе также не проводят обучения украинских пилотов.

https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр