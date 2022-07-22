https://ria.ru/20220722/pomosch-1804432075.html
В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты
В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты - РИА Новости, 22.07.2022
В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты
США не передавали Украине военных самолетов, но помогают с запчастями для имеющегося у нее авиапарка, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:12
2022-07-22T23:12
2022-07-22T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США не передавали Украине военных самолетов, но помогают с запчастями для имеющегося у нее авиапарка, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Украинцы применяют самолеты "МиГ" и "Сухой", а у США нет ни тех, ни других. Но мы смогли помочь украинцам определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк... Но мы не передавали никаких американских самолетов", - сказал он.Представитель Пентагона добавил, что США на данном этапе также не проводят обучения украинских пилотов.
https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
В США заявили, что не передавали Украине военные самолеты
Пентагон: США не передавали Украине военные самолеты, но помогали запчастями