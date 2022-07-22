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США намерены наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html
США намерены наращивать военную помощь Украине
США намерены наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.07.2022
США намерены наращивать военную помощь Украине
США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:08
2022-07-22T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Американская администрация анонсировала в пятницу передачу Украине очередной партии оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, которыми Украину снабжает Великобритания, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике.
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в мире, великобритания, сша
23:08 22.07.2022
 
США намерены наращивать военную помощь Украине

Пентагон: США довели помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
Американская администрация анонсировала в пятницу передачу Украине очередной партии оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.
"Это подводит нас к 8,2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации (Джо) Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться", - сказал источник.
Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, которыми Украину снабжает Великобритания, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике.
Беспилотный летательный аппарат армии США в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 22:48
США планируют в августе начать поставки Украине ударных БПЛА Phoenix Ghost
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияСША
 
 
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