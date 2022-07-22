https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html

США намерены наращивать военную помощь Украине

США намерены наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.07.2022

США намерены наращивать военную помощь Украине

США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:08

2022-07-22T23:08

2022-07-22T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

сша

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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Американская администрация анонсировала в пятницу передачу Украине очередной партии оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, которыми Украину снабжает Великобритания, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804430088.html

великобритания

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания, сша