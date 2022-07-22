https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html
США намерены наращивать военную помощь Украине
США намерены наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.07.2022
США намерены наращивать военную помощь Украине
США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:08
2022-07-22T23:08
2022-07-22T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Американская администрация анонсировала в пятницу передачу Украине очередной партии оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, которыми Украину снабжает Великобритания, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804430088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша
США намерены наращивать военную помощь Украине
Пентагон: США довели помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать