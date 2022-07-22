Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия поставила в республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 46 533 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 344 акции", - рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что за прошедшие сутки проведено пять гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 339 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проходит шесть гуманитарных акций - в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передана 651 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.