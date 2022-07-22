https://ria.ru/20220722/pomosch-1804418162.html

Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.07.2022

Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:52

2022-07-22T21:52

2022-07-22T21:52

специальная военная операция на украине

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донбасс

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки проведено пять гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 339 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проходит шесть гуманитарных акций - в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передана 651 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804417797.html

донбасс

украина

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика