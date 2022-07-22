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Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/pomosch-1804418162.html
Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.07.2022
Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:52
2022-07-22T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки проведено пять гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 339 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проходит шесть гуманитарных акций - в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передана 651 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804417797.html
донбасс
украина
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в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика
21:52 22.07.2022
 
Россия поставила в районы спецоперации 46,5 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия поставила в республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта поставила в народные республики Донбасса и на Украину 46,5 тысячи тонн гумпомощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 46 533 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 344 акции", - рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что за прошедшие сутки проведено пять гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 339 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проходит шесть гуманитарных акций - в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передана 651 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
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