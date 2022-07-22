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Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов - РИА Новости, 22.07.2022
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Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов
Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов - РИА Новости, 22.07.2022
Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов
Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:00
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здоровье - общество
виктор кучковой
евгений балицкий
владимир путин
херсонская область
запорожская область
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской области.По данным департамента, все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Запорожской области будут полностью обеспечены медицинскими препаратами и расходными материалами, имеющими первоочередную потребность.Директор департамента Виктор Кучковой от имени главы администрации области Евгения Балицкого и всего населения области выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за доставленную гуманитарную помощь, которая, по его словам, "позволит обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи в объемах значительно больших, чем было предусмотрено стандартами, принятыми на Украине".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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здоровье - общество, виктор кучковой, евгений балицкий, владимир путин, херсонская область , запорожская область, россия
21:00 22.07.2022
 
Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов

Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи

© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской области.
"Департаментом здравоохранения Запорожской области в качестве гуманитарной помощи получены 110 тонн медикаментов от Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным департамента, все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Запорожской области будут полностью обеспечены медицинскими препаратами и расходными материалами, имеющими первоочередную потребность.
Директор департамента Виктор Кучковой от имени главы администрации области Евгения Балицкого и всего населения области выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за доставленную гуманитарную помощь, которая, по его словам, "позволит обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи в объемах значительно больших, чем было предусмотрено стандартами, принятыми на Украине".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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