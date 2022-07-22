https://ria.ru/20220722/pomosch-1804409010.html

Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов

Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов - РИА Новости, 22.07.2022

Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов

Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:00

2022-07-22T21:00

2022-07-22T21:00

здоровье - общество

виктор кучковой

евгений балицкий

владимир путин

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запорожская область

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской области.По данным департамента, все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Запорожской области будут полностью обеспечены медицинскими препаратами и расходными материалами, имеющими первоочередную потребность.Директор департамента Виктор Кучковой от имени главы администрации области Евгения Балицкого и всего населения области выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за доставленную гуманитарную помощь, которая, по его словам, "позволит обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи в объемах значительно больших, чем было предусмотрено стандартами, принятыми на Украине".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220722/medikamenty-1804371273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, виктор кучковой, евгений балицкий, владимир путин, херсонская область , запорожская область, россия