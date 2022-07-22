Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов
Запорожье получило от России 110 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи
© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запорожье в качестве гуманитарной помощи получило 110 тонн медикаментов от РФ, сообщили журналистам в Департаменте здравоохранения администрации Запорожской области.
"Департаментом здравоохранения Запорожской области в качестве гуманитарной помощи получены 110 тонн медикаментов от Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным департамента, все государственные бюджетные учреждения здравоохранения Запорожской области будут полностью обеспечены медицинскими препаратами и расходными материалами, имеющими первоочередную потребность.
Директор департамента Виктор Кучковой от имени главы администрации области Евгения Балицкого и всего населения области выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за доставленную гуманитарную помощь, которая, по его словам, "позволит обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи в объемах значительно больших, чем было предусмотрено стандартами, принятыми на Украине".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.