https://ria.ru/20220722/pomosch-1804407181.html

США передадут Украине 580 ударных беспилотников

США передадут Украине 580 ударных беспилотников - РИА Новости, 22.07.2022

США передадут Украине 580 ударных беспилотников

США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost в рамках нового пакета военной помощи, сообщил журналистам координатор по стратегическим... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:47

2022-07-22T20:47

2022-07-22T22:42

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost в рамках нового пакета военной помощи, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost", — сказал он в ходе телефонного брифинга.По данным СМИ, система Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас.Стоимость беспилотников составит порядка 100 миллионов долларов, сказал Кирби. Остальная часть пакета военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов, выделение которых санкционировал президент США Джо Байден. В пакет, как ожидается, войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

https://ria.ru/20220721/monitoring-1804107305.html

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