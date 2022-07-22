Рейтинг@Mail.ru
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/pomosch-1804404618.html
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов - РИА Новости, 22.07.2022
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:35
2022-07-22T21:57
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
джо байден
джон кирби
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Американский лидер поручил оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в пакет войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.Также Вашингтон передаст Киеву 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, стоимость которых оценивается в сто миллионов долларов, добавил чиновник."Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Киев получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российской армии расширятся.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804231918.html
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джо байден, джон кирби, владимир путин, нато, войска воздушно-космической обороны, сергей лавров
20:35 22.07.2022 (обновлено: 21:57 22.07.2022)
 
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов

Белый дом объявил о выделении военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
Американский лидер поручил оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:21
Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины, сообщили СМИ
Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в пакет войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.
Также Вашингтон передаст Киеву 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, стоимость которых оценивается в сто миллионов долларов, добавил чиновник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 12:56
На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов
"Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Киев получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российской армии расширятся.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАДжо БайденДжон КирбиВладимир ПутинНАТОВойска воздушно-космической обороныСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала