https://ria.ru/20220722/pomosch-1804404618.html

США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов

США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов - РИА Новости, 22.07.2022

США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:35

2022-07-22T20:35

2022-07-22T21:57

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

джо байден

джон кирби

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Американский лидер поручил оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в пакет войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.Также Вашингтон передаст Киеву 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, стоимость которых оценивается в сто миллионов долларов, добавил чиновник."Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Киев получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российской армии расширятся.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804231918.html

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джо байден, джон кирби, владимир путин, нато, войска воздушно-космической обороны, сергей лавров