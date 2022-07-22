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США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов - РИА Новости, 22.07.2022
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:35
2022-07-22T20:35
2022-07-22T21:57
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Американский лидер поручил оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в пакет войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.Также Вашингтон передаст Киеву 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, стоимость которых оценивается в сто миллионов долларов, добавил чиновник."Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Киев получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российской армии расширятся.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джо байден, джон кирби, владимир путин, нато, войска воздушно-космической обороны, сергей лавров
20:35 22.07.2022 (обновлено: 21:57 22.07.2022)
США выделят Украине военную помощь в размере 175 миллионов долларов
Белый дом объявил о выделении военной помощи Украине на 175 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
Американский лидер поручил оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона
.
Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США
Джон Кирби, в пакет войдут четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.
Также Вашингтон передаст Киеву 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, стоимость которых оценивается в сто миллионов долларов, добавил чиновник.
"Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Киев получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российской армии расширятся.