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Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 22.07.2022
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Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 22.07.2022
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:41
2022-07-22T16:41
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
швеция
россия
нато
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу Дуда в присутствии журналистов подписал два закона – о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Швеции.Оба закона ранее были одобрены обеими палатами парламента Польши – сеймом и сенатом.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато
16:41 22.07.2022
 
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Польши Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Дуда в присутствии журналистов подписал два закона – о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Швеции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:18
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Оба закона ранее были одобрены обеими палатами парламента Польши – сеймом и сенатом.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 21:52
Лидер Ирана заявил, что без спецоперации НАТО начала бы войну из-за Крыма
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияШвецияРоссияНАТО
 
 
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