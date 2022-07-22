https://ria.ru/20220722/polsha-1804313154.html
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 22.07.2022
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:41
2022-07-22T16:41
2022-07-22T16:41
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
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нато
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу Дуда в присутствии журналистов подписал два закона – о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Швеции.Оба закона ранее были одобрены обеими палатами парламента Польши – сеймом и сенатом.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html
https://ria.ru/20220719/nato-1803578974.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато
Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Польши Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции