https://ria.ru/20220722/polsha-1804313154.html

Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 22.07.2022

Польша ратифицировала соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:41

2022-07-22T16:41

2022-07-22T16:41

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

россия

нато

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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу Дуда в присутствии журналистов подписал два закона – о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и о ратификации соглашения о вступлении в НАТО Швеции.Оба закона ранее были одобрены обеими палатами парламента Польши – сеймом и сенатом.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html

https://ria.ru/20220719/nato-1803578974.html

финляндия

швеция

россия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато