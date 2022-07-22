https://ria.ru/20220722/polsha-1804205797.html

Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши

Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши - РИА Новости, 22.07.2022

Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером страны. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:14

2022-07-22T11:14

2022-07-22T11:14

в мире

матеуш моравецкий

беата шидло

польша

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером страны.В интервью изданию Polska Times Качиньскому был задан вопрос, действительно ли в его партии имеется группа политиков, которые хотели бы отправить в отставку с поста премьера нынешнего главу правительства Матеуша Моравецкого."Ситуация такова, что если бы у такой группы были такие цели, то ей пришлось бы иметь целью еще одну отставку. То есть меня", - сказал Качиньский."До сих пор было так, что, однако, без моего согласия премьер-министра не удалось бы отправить в отставку", - заявил он. "Говоря коротко - такого согласия нет. Это выдумки", - добавил глава PiS.Моравецкий занимает кресло премьер-министра Польши с 2017 года, сменив на этом посту Беату Шидло – также члена Права и справедливости.

https://ria.ru/20220702/reparatsii-1799804012.html

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в мире, матеуш моравецкий, беата шидло, польша, ярослав качиньский