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Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши - РИА Новости, 22.07.2022
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Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши
Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши - РИА Новости, 22.07.2022
Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером страны. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:14
2022-07-22T11:14
в мире
матеуш моравецкий
беата шидло
польша
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером страны.В интервью изданию Polska Times Качиньскому был задан вопрос, действительно ли в его партии имеется группа политиков, которые хотели бы отправить в отставку с поста премьера нынешнего главу правительства Матеуша Моравецкого."Ситуация такова, что если бы у такой группы были такие цели, то ей пришлось бы иметь целью еще одну отставку. То есть меня", - сказал Качиньский."До сих пор было так, что, однако, без моего согласия премьер-министра не удалось бы отправить в отставку", - заявил он. "Говоря коротко - такого согласия нет. Это выдумки", - добавил глава PiS.Моравецкий занимает кресло премьер-министра Польши с 2017 года, сменив на этом посту Беату Шидло – также члена Права и справедливости.
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в мире, матеуш моравецкий, беата шидло, польша, ярослав качиньский
11:14 22.07.2022
 
Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши

Председатель PiS Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто будет премьером страны.
В интервью изданию Polska Times Качиньскому был задан вопрос, действительно ли в его партии имеется группа политиков, которые хотели бы отправить в отставку с поста премьера нынешнего главу правительства Матеуша Моравецкого.
"Ситуация такова, что если бы у такой группы были такие цели, то ей пришлось бы иметь целью еще одну отставку. То есть меня", - сказал Качиньский.
"До сих пор было так, что, однако, без моего согласия премьер-министра не удалось бы отправить в отставку", - заявил он. "Говоря коротко - такого согласия нет. Это выдумки", - добавил глава PiS.
Моравецкий занимает кресло премьер-министра Польши с 2017 года, сменив на этом посту Беату Шидло – также члена Права и справедливости.
Председатель правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:14
Польша продолжит добиваться репараций от Германии, заявил Качиньский
 
В миреМатеуш МоравецкийБеата ШидлоПольшаЯрослав Качиньский
 
 
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