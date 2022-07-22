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"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег - РИА Новости, 22.07.2022
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"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег
"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег - РИА Новости, 22.07.2022
"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег
Жители польского Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:54
2022-07-22T03:54
экономика
польша
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калининградская область
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жители польского Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight.В статье говорится, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, однако его значение резко упало после решения Варшавы ввести эмбарго в отношении Москвы. Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко заявил, что сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов. По его словам, в истории компании были спады, но "никогда не было так плохо".Подчеркивается, что наибольшее возмущение выражают местные предприниматели.Автор публикации уточнил, что ситуация ухудшилась еще в 2016 году, когда польское правительство приостановило безвизовый транзит между Польшей и Калининградской областью для местных жителей."Все здесь бурлило, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, планировалось строительство новых магазинов", — рассказал источник.Другой собеседник издания пояснил, что благодаря россиянам у филиала крупной сетевой торговой компании Biedronka был самый высокий товарооборот в Польше.
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экономика, польша, варшава, москва, в мире, калининградская область, россия
03:54 22.07.2022
 
"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег

BI: в польском городе Бранево жалуются на потерю российских денег из-за закрытия границы

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жители польского Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight.
В статье говорится, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, однако его значение резко упало после решения Варшавы ввести эмбарго в отношении Москвы. Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко заявил, что сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов. По его словам, в истории компании были спады, но "никогда не было так плохо".
"Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что наибольшее возмущение выражают местные предприниматели.
"Россияне тратили столько денег, что уму непостижимо. Были товары, были покупатели", — отметил один из них в беседе с BI.
Автор публикации уточнил, что ситуация ухудшилась еще в 2016 году, когда польское правительство приостановило безвизовый транзит между Польшей и Калининградской областью для местных жителей.
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"Все здесь бурлило, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, планировалось строительство новых магазинов", — рассказал источник.
Другой собеседник издания пояснил, что благодаря россиянам у филиала крупной сетевой торговой компании Biedronka был самый высокий товарооборот в Польше.
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