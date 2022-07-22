https://ria.ru/20220722/polsha-1804166643.html

"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег

"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег - РИА Новости, 22.07.2022

"Никогда не было так плохо": в Польше возмутились потерей российских денег

Жители польского Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:54

2022-07-22T03:54

2022-07-22T03:54

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жители польского Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight.В статье говорится, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, однако его значение резко упало после решения Варшавы ввести эмбарго в отношении Москвы. Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко заявил, что сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов. По его словам, в истории компании были спады, но "никогда не было так плохо".Подчеркивается, что наибольшее возмущение выражают местные предприниматели.Автор публикации уточнил, что ситуация ухудшилась еще в 2016 году, когда польское правительство приостановило безвизовый транзит между Польшей и Калининградской областью для местных жителей."Все здесь бурлило, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, планировалось строительство новых магазинов", — рассказал источник.Другой собеседник издания пояснил, что благодаря россиянам у филиала крупной сетевой торговой компании Biedronka был самый высокий товарооборот в Польше.

https://ria.ru/20220720/krakh-1803600101.html

https://ria.ru/20220719/polsha-1803474070.html

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экономика, польша, варшава, москва, в мире, калининградская область, россия