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Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости - РИА Новости, 22.07.2022
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Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости
Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости - РИА Новости, 22.07.2022
Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости
Приднестровье не планирует проведение новых референдумов о независимости, решение от 2006 года остается неизменным, заявил РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:28
2022-07-22T14:28
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приднестровье не планирует проведение новых референдумов о независимости, решение от 2006 года остается неизменным, заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.Он напомнил, что тогда же - в 2006 году - Госдума РФ призвала руководство, органы власти РФ принять во внимание волю и позицию приднестровского народа. "В этой связи есть даже и политико-правовая реакция России на этот референдум. Поэтому сегодня все это, на мой взгляд, остается актуальным", - заключил министр.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.
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россия, молдавия, ссср, госдума рф
14:28 22.07.2022
 
Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости

Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье не планирует новых референдумов о независимости

© Sputnik / Irina LeahovaТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Irina Leahova
Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приднестровье не планирует проведение новых референдумов о независимости, решение от 2006 года остается неизменным, заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Мы живем на основании воли народа и определяем основные направления развития путем волеизъявления. Этот референдум прошел 17 сентября 2006 года, и он определил четко: что мы строим независимое государство, государство, ориентированное на Россию, поэтому для нас эта позиция по всем параметрам является неизменной, мнение населения такое же, оно не поменялось, поэтому на данном этапе какой-то нужды в проведении дополнительных референдумов нет", - сказал Игнатьев.
Он напомнил, что тогда же - в 2006 году - Госдума РФ призвала руководство, органы власти РФ принять во внимание волю и позицию приднестровского народа. "В этой связи есть даже и политико-правовая реакция России на этот референдум. Поэтому сегодня все это, на мой взгляд, остается актуальным", - заключил министр.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
 
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