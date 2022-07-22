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Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости

Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости - РИА Новости, 22.07.2022

Власти Приднестровья не планируют новых референдумов о независимости

Приднестровье не планирует проведение новых референдумов о независимости, решение от 2006 года остается неизменным, заявил РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:28

2022-07-22T14:28

2022-07-22T14:28

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приднестровье не планирует проведение новых референдумов о независимости, решение от 2006 года остается неизменным, заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.Он напомнил, что тогда же - в 2006 году - Госдума РФ призвала руководство, органы власти РФ принять во внимание волю и позицию приднестровского народа. "В этой связи есть даже и политико-правовая реакция России на этот референдум. Поэтому сегодня все это, на мой взгляд, остается актуальным", - заключил министр.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, молдавия, ссср, госдума рф