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Присоединение ПМР к России сейчас не обсуждается, заявил МИД Приднестровья - РИА Новости, 22.07.2022
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Присоединение ПМР к России сейчас не обсуждается, заявил МИД Приднестровья
Присоединение ПМР к России сейчас не обсуждается, заявил МИД Приднестровья - РИА Новости, 22.07.2022
Присоединение ПМР к России сейчас не обсуждается, заявил МИД Приднестровья
Вопрос о присоединении Приднестровья к России сейчас не обсуждается, при этом решение, принятое на референдуме 2006 года, остается актуальным, заявил... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:18
2022-07-22T14:30
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
молдавия
ссср
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вопрос о присоединении Приднестровья к России сейчас не обсуждается, при этом решение, принятое на референдуме 2006 года, остается актуальным, заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.Министр, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что вопрос о присоединении Приднестровья к России сегодня "не обсуждается"."У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. Формулировка вопроса на референдуме звучала так: "За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию". Это то, что еще в 2006 году 17 сентября определил наш народ. Поэтому последующее свободное присоединение к России - это процесс, который требует существенных решений, политической подготовки... Главный приоритет, очевидно, - это независимость. И должен быть взаимный интерес и совпадение векторов. Народ Приднестровья желает, а как это в реальности будет, и будет ли желать этого Россия, российский народ?", - пояснил журналистам глава МИД ПМР на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия Сегодня".Ранее в пятницу глава МИД ПМР Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей Приднестровья добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804207929.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, молдавия, ссср
14:18 22.07.2022 (обновлено: 14:30 22.07.2022)
 
Присоединение ПМР к России сейчас не обсуждается, заявил МИД Приднестровья

Глава МИД ПМР Игнатьев: вопрос о присоединении к России сейчас не обсуждается

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вопрос о присоединении Приднестровья к России сейчас не обсуждается, при этом решение, принятое на референдуме 2006 года, остается актуальным, заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Министр, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что вопрос о присоединении Приднестровья к России сегодня "не обсуждается".
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В ГД назвали вхождение ПМР в Россию направлением в ближайшей перспективе
"У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. Формулировка вопроса на референдуме звучала так: "За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию". Это то, что еще в 2006 году 17 сентября определил наш народ. Поэтому последующее свободное присоединение к России - это процесс, который требует существенных решений, политической подготовки... Главный приоритет, очевидно, - это независимость. И должен быть взаимный интерес и совпадение векторов. Народ Приднестровья желает, а как это в реальности будет, и будет ли желать этого Россия, российский народ?", - пояснил журналистам глава МИД ПМР на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия Сегодня".
Ранее в пятницу глава МИД ПМР Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей Приднестровья добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.
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