https://ria.ru/20220722/plennyy-1804264907.html

Омбудсмен ДНР помогла жене украинского военнопленного увидеться с ним

Омбудсмен ДНР помогла жене украинского военнопленного увидеться с ним - РИА Новости, 22.07.2022

Омбудсмен ДНР помогла жене украинского военнопленного увидеться с ним

Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила, что она помогла жене одного из пленных украинских военных встретиться с супругом. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:45

2022-07-22T14:45

2022-07-22T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила, что она помогла жене одного из пленных украинских военных встретиться с супругом."В установленным порядке также было рассмотрено обращение, поступившее в мой адрес от гражданки Украины Марины Ашифиной. Ее супруг – украинский военнослужащий, который в апреле 2022 года был взят в плен и сегодня содержится на территории ДНР. Получив разъяснения и четко следуя рекомендациям, заявительница беспрепятственно прибыла на территорию республики, где, действуя строго в рамках законодательства ДНР, обратилась в соответствующие государственные органы за информацией о месте содержания своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним", - пишет Морозова в своем Telegram-канале.При этом она подчеркнула, что "соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных" не является "проявлением лояльности", добавив, что причастные к преступлениям в Донбассе пленные украинские военные понесут назначенное судом наказание.Ранее Ашифина в эфире телеканала "Прямий" заявила, что информацию о своем супруге она смогла получить только в Донецке от омбудсмена Донецкой Народной республики, в Киеве, по ее словам, ей отказали во всех инстанциях.Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что переговоры по обмену пленными продолжаются, Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

донецкая народная республика

киев

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, донецк (днр)