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Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных - РИА Новости, 22.07.2022
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Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных - РИА Новости, 22.07.2022
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных
Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:59
2022-07-22T13:03
в мире
россия
дмитрий песков
греция
дания
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.Отвечая на вопрос о том, может ли это привести к усложнению ситуации с получением виз, Песков уточнил, что последствия снижения объема контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений, "возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".
https://ria.ru/20220721/byurokratiya-1803994481.html
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в мире, россия, дмитрий песков, греция, дания
12:59 22.07.2022 (обновлено: 13:03 22.07.2022)
 
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных

Песков: со странами из списка недружественных понизят контакты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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"Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Вы знаете, что это вопрос правительства, именно правительство принимает такое решение. А связано это очень просто, с недружественными проявлениями этих государств", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, может ли это привести к усложнению ситуации с получением виз, Песков уточнил, что последствия снижения объема контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений, "возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".
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