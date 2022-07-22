https://ria.ru/20220722/peskov-1804232561.html
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных - РИА Новости, 22.07.2022
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных
Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:59
2022-07-22T12:59
2022-07-22T13:03
в мире
россия
дмитрий песков
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дания
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.Отвечая на вопрос о том, может ли это привести к усложнению ситуации с получением виз, Песков уточнил, что последствия снижения объема контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений, "возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".
https://ria.ru/20220721/byurokratiya-1803994481.html
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в мире, россия, дмитрий песков, греция, дания
12:59 22.07.2022 (обновлено: 13:03 22.07.2022)
Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных
Песков: со странами из списка недружественных понизят контакты