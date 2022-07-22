https://ria.ru/20220722/peskov-1804232561.html

Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных

Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных - РИА Новости, 22.07.2022

Песков рассказал о последствиях для стран, попавших в число недружественных

Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:59

2022-07-22T12:59

2022-07-22T13:03

в мире

россия

дмитрий песков

греция

дания

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Включение стран в список недружественных России государств повлечёт для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия, завил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.Отвечая на вопрос о том, может ли это привести к усложнению ситуации с получением виз, Песков уточнил, что последствия снижения объема контактов связаны с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений, "возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".

https://ria.ru/20220721/byurokratiya-1803994481.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html

россия

греция

дания

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в мире, россия, дмитрий песков, греция, дания