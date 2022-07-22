https://ria.ru/20220722/pasport-1804430247.html

Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России - РИА Новости, 22.07.2022

Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:52

2022-07-22T22:52

2022-07-22T22:57

в мире

владимир путин

украина

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.При этом она признала, что вопрос "не столько юридический, сколько политический". По ее словам, с одной стороны, российский паспорт "помогает простому человеку выжить во временной оккупации", но с другой стороны, это сложно объяснить "людям, которые стоят на передовой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода поступает на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления ВСУ в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску.

https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины