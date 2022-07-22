Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/pasport-1804430247.html
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России - РИА Новости, 22.07.2022
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:52
2022-07-22T22:57
в мире
владимир путин
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.При этом она признала, что вопрос "не столько юридический, сколько политический". По ее словам, с одной стороны, российский паспорт "помогает простому человеку выжить во временной оккупации", но с другой стороны, это сложно объяснить "людям, которые стоят на передовой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода поступает на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления ВСУ в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску.
https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:52 22.07.2022 (обновлено: 22:57 22.07.2022)
 
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Правительство Украины хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании... Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
При этом она признала, что вопрос "не столько юридический, сколько политический". По ее словам, с одной стороны, российский паспорт "помогает простому человеку выжить во временной оккупации", но с другой стороны, это сложно объяснить "людям, которые стоят на передовой".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода поступает на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления ВСУ в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 22:13
МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала