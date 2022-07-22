22:52 22.07.2022 (обновлено: 22:57 22.07.2022)
Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
Правительство Украины хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Украины обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании... Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
При этом она признала, что вопрос "не столько юридический, сколько политический". По ее словам, с одной стороны, российский паспорт "помогает простому человеку выжить во временной оккупации", но с другой стороны, это сложно объяснить "людям, которые стоят на передовой".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода поступает на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления ВСУ в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску.