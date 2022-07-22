https://ria.ru/20220722/pamyatnik-1804352898.html

В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому

В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому - РИА Новости, 22.07.2022

В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому

Основание будущего памятника Ф.М. Достоевскому заложили на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:59

2022-07-22T17:59

2022-07-22T18:48

россия

европа

азия

федор достоевский

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804355513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5d8261c100cee0be0ea783acb55972f.jpg

КОЗЕЛЬСК (Калужская область), 22 июл – РИА Новости. Основание будущего памятника Ф.М. Достоевскому заложили на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области, основание включает в себя кирпичи несохранившегося храма из Омска, где писатель отбывал каторгу, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь стартовал духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Достоевский приехал в обитель в 1878 году к старцу Амвросию. После этого был написал роман "Братья Карамазовы".В рамках программы состоялась торжественная закладка основания будущего памятника писателю.В своем выступлении он назвал Достоевского великим русским писателем и мыслителем."Сейчас это трудно себе представить, но был период, когда его творчество подвергалось жесткой критике, его взгляды на Россию объявлялись ошибочными, сюжеты неправдоподобными, а произведения - вредными. Но время все расставило на свои места. Достоевский – один из самых читаемых авторов в мире. Его мысли о судьбах России и русского народа необыкновенно, даже пророчески, точны", - сказал Щеголев.Щеголев рассказал, что по дороге на мероприятие решил открыть наугад что-то написанное Достоевским после посещения Оптиной пустыни. Ему попался отрывок, по его словам, на злобу дня. Это рассуждения из дневника Достоевского о взглядах россиян на Азию. "Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века", - зачитал Щеголев, добавив, что на сегодня уже можно сказать: не два века, а три.На церемонии отмечалось, что в основание памятника вмурованы кирпичи от несохранившегося храма из Омска, где Достоевский несколько лет отбывал каторгу.

https://ria.ru/20220622/pamyatnik-1797211112.html

россия

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, европа, азия, федор достоевский, новости культуры