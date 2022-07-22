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В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
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В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому
В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому - РИА Новости, 22.07.2022
В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому
Основание будущего памятника Ф.М. Достоевскому заложили на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:59
2022-07-22T18:48
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КОЗЕЛЬСК (Калужская область), 22 июл – РИА Новости. Основание будущего памятника Ф.М. Достоевскому заложили на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области, основание включает в себя кирпичи несохранившегося храма из Омска, где писатель отбывал каторгу, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь стартовал духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Достоевский приехал в обитель в 1878 году к старцу Амвросию. После этого был написал роман "Братья Карамазовы".В рамках программы состоялась торжественная закладка основания будущего памятника писателю.В своем выступлении он назвал Достоевского великим русским писателем и мыслителем."Сейчас это трудно себе представить, но был период, когда его творчество подвергалось жесткой критике, его взгляды на Россию объявлялись ошибочными, сюжеты неправдоподобными, а произведения - вредными. Но время все расставило на свои места. Достоевский – один из самых читаемых авторов в мире. Его мысли о судьбах России и русского народа необыкновенно, даже пророчески, точны", - сказал Щеголев.Щеголев рассказал, что по дороге на мероприятие решил открыть наугад что-то написанное Достоевским после посещения Оптиной пустыни. Ему попался отрывок, по его словам, на злобу дня. Это рассуждения из дневника Достоевского о взглядах россиян на Азию. "Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века", - зачитал Щеголев, добавив, что на сегодня уже можно сказать: не два века, а три.На церемонии отмечалось, что в основание памятника вмурованы кирпичи от несохранившегося храма из Омска, где Достоевский несколько лет отбывал каторгу.
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россия, европа, азия, федор достоевский, новости культуры
17:59 22.07.2022 (обновлено: 18:48 22.07.2022)
 
В Оптиной пустыни заложили основание памятника Достоевскому

В мужском монастыре Оптина пустынь заложили основание памятника Достоевскому

© Фото : Оптина пустыньМонастырь "Оптина пустынь"
Монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Оптина пустынь
Монастырь "Оптина пустынь". Архивное фото
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КОЗЕЛЬСК (Калужская область), 22 июл – РИА Новости. Основание будущего памятника Ф.М. Достоевскому заложили на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области, основание включает в себя кирпичи несохранившегося храма из Омска, где писатель отбывал каторгу, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь стартовал духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Достоевский приехал в обитель в 1878 году к старцу Амвросию. После этого был написал роман "Братья Карамазовы".
В рамках программы состоялась торжественная закладка основания будущего памятника писателю.

"Поздравляю вас с этим замечательным почином, с началом Дней памяти Федора Михайловича Достоевского в Оптиной пустыни и торжественным событием закладки камня в основание будущего памятника", - заявил на церемонии полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

В своем выступлении он назвал Достоевского великим русским писателем и мыслителем.
"Сейчас это трудно себе представить, но был период, когда его творчество подвергалось жесткой критике, его взгляды на Россию объявлялись ошибочными, сюжеты неправдоподобными, а произведения - вредными. Но время все расставило на свои места. Достоевский – один из самых читаемых авторов в мире. Его мысли о судьбах России и русского народа необыкновенно, даже пророчески, точны", - сказал Щеголев.
Щеголев рассказал, что по дороге на мероприятие решил открыть наугад что-то написанное Достоевским после посещения Оптиной пустыни. Ему попался отрывок, по его словам, на злобу дня. Это рассуждения из дневника Достоевского о взглядах россиян на Азию. "Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века", - зачитал Щеголев, добавив, что на сегодня уже можно сказать: не два века, а три.
На церемонии отмечалось, что в основание памятника вмурованы кирпичи от несохранившегося храма из Омска, где Достоевский несколько лет отбывал каторгу.
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