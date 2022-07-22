https://ria.ru/20220722/otpusk-1804233793.html
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих
Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:03
вячеслав володин
госдума рф
олег морозов
единая россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия").Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней."Представить себе, что мы будем иметь право на отпуск в течении 28 дней, я считаю, что это будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей", - подчеркнул политик.Сам Морозов отметил, что за все время исполнения полномочий депутата и предыдущей работы в администрации президента, он отдыхал не более 14 дней. Такой режим работы - нормальная реальность для каждого чиновника."Большинство чиновников, депутатов, они и живут в этом режиме. Надо просто привести действующее законодательство в соответствие с этой реальностью", - резюмировал он. -0-
https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html
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вячеслав володин, госдума рф, олег морозов, единая россия
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих
В Госдуме заявили, что отпуск в 28 дней более чем достаточен для чиновников и депутатов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия").
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.
"Представить себе, что мы будем иметь право на отпуск в течении 28 дней, я считаю, что это будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей", - подчеркнул политик.
Сам Морозов отметил, что за все время исполнения полномочий депутата и предыдущей работы в администрации президента, он отдыхал не более 14 дней. Такой режим работы - нормальная реальность для каждого чиновника.
"Большинство чиновников, депутатов, они и живут в этом режиме. Надо просто привести действующее законодательство в соответствие с этой реальностью", - резюмировал он. -0-