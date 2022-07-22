https://ria.ru/20220722/otpusk-1804233793.html

В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих

В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих - РИА Новости, 22.07.2022

В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих

Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:03

вячеслав володин

госдума рф

олег морозов

единая россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия").Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней."Представить себе, что мы будем иметь право на отпуск в течении 28 дней, я считаю, что это будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей", - подчеркнул политик.Сам Морозов отметил, что за все время исполнения полномочий депутата и предыдущей работы в администрации президента, он отдыхал не более 14 дней. Такой режим работы - нормальная реальность для каждого чиновника."Большинство чиновников, депутатов, они и живут в этом режиме. Надо просто привести действующее законодательство в соответствие с этой реальностью", - резюмировал он. -0-

https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html

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вячеслав володин, госдума рф, олег морозов, единая россия