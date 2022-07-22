Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/otpusk-1804233793.html
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих
Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:03
вячеслав володин
госдума рф
олег морозов
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:43:3078:1774_1920x0_80_0_0_62e1159965001bd4bbcf8d573027ad8a.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия").Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней."Представить себе, что мы будем иметь право на отпуск в течении 28 дней, я считаю, что это будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей", - подчеркнул политик.Сам Морозов отметил, что за все время исполнения полномочий депутата и предыдущей работы в администрации президента, он отдыхал не более 14 дней. Такой режим работы - нормальная реальность для каждого чиновника."Большинство чиновников, депутатов, они и живут в этом режиме. Надо просто привести действующее законодательство в соответствие с этой реальностью", - резюмировал он. -0-
https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html
https://ria.ru/20220707/putin-1800901620.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_a1ddda6515ae3c634a338d316a1ba5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, олег морозов, единая россия
13:03 22.07.2022
 
В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для госслужащих

В Госдуме заявили, что отпуск в 28 дней более чем достаточен для чиновников и депутатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество дней отпуска, который могут взять депутаты и чиновники сегодня, им не требуется, 28 дней достаточно, чтобы отдохнуть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия").
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.
Человек в стрессе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 04:42Туризм
Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска
"Представить себе, что мы будем иметь право на отпуск в течении 28 дней, я считаю, что это будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей", - подчеркнул политик.
Сам Морозов отметил, что за все время исполнения полномочий депутата и предыдущей работы в администрации президента, он отдыхал не более 14 дней. Такой режим работы - нормальная реальность для каждого чиновника.
"Большинство чиновников, депутатов, они и живут в этом режиме. Надо просто привести действующее законодательство в соответствие с этой реальностью", - резюмировал он. -0-
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:43
Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФОлег МорозовЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала