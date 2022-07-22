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Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян - РИА Новости, 22.07.2022
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Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян
Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян - РИА Новости, 22.07.2022
Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян
Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, передает телеканал NBC. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:48
2022-07-22T19:17
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, передает телеканал NBC.Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее. "Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян, что у меня было и то и другое", — сказал Томпсон.По его словам, из-за двойного заражения он чувствовал себя очень плохо."И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели и едва мог даже выпить глоток воды", — признался Томпсон.Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. Но, по словам ученого, это будет "невероятное невезение", ведь вирусы очень разные.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html
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коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, сша, калифорния
16:48 22.07.2022 (обновлено: 19:17 22.07.2022)
 
Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян

NBC: житель Калифорнии одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, передает телеканал NBC.
Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.
"Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян, что у меня было и то и другое", — сказал Томпсон.
По его словам, из-за двойного заражения он чувствовал себя очень плохо.
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"И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели и едва мог даже выпить глоток воды", — признался Томпсон.
Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. Но, по словам ученого, это будет "невероятное невезение", ведь вирусы очень разные.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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