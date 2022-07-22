https://ria.ru/20220722/ospa-1804315521.html

Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян

Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян - РИА Новости, 22.07.2022

Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян

Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, передает телеканал NBC. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:48

2022-07-22T16:48

2022-07-22T19:17

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

оспа обезьян

сша

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, передает телеканал NBC.Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее. "Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян, что у меня было и то и другое", — сказал Томпсон.По его словам, из-за двойного заражения он чувствовал себя очень плохо."И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели и едва мог даже выпить глоток воды", — признался Томпсон.Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. Но, по словам ученого, это будет "невероятное невезение", ведь вирусы очень разные.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, сша, калифорния