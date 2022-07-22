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Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян - РИА Новости, 22.07.2022
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Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян
Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян - РИА Новости, 22.07.2022
Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян
Куда могут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян, если в России выявят новые случаи заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:15
2022-07-22T02:15
общество
россия
оспа обезьян
вадим покровский
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Куда могут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян, если в России выявят новые случаи заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, врач-эпидемиолог Вадим Покровский. Он уточнил, каким должен быть срок изоляции.Чаще всего оспа обезьян протекает достаточно легко, отметил Покровский. В здравоохранении сложилась практика помещать пациентов с признаками этого заболевания в специальные мельцеровские боксы до уточнения диагноза, добавил он.Если подозрение медиков подтверждается, то человек с диагнозом "оспа обезьян" находится на карантине в мельцеровском боксе примерно три недели, продолжил эпидемиолог.По его словам, оспа обезьян — малозаразное заболевание, массовое распространение которого в России вряд ли возможно. Но даже в случае эпидемии сложностей с организацией карантина для инфицированных не будет, считает Покровский.Карантин для тех, кто контактировал с заболевшими оспой обезьян людьми, не предусмотрен, сказал он."По тем данным, которые есть у меня, их (контактных лиц. — Прим. ред.) не отправляют на карантин, их наблюдают в течение инкубационного периода заболевания, до трех недель после контакта", — заключил Покровский.
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общество, россия, оспа обезьян, вадим покровский
02:15 22.07.2022
 
Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян

Эпидемиолог Покровский заявил о необходимости трехнедельного карантина при оспе обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Куда могут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян, если в России выявят новые случаи заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, врач-эпидемиолог Вадим Покровский. Он уточнил, каким должен быть срок изоляции.
Чаще всего оспа обезьян протекает достаточно легко, отметил Покровский. В здравоохранении сложилась практика помещать пациентов с признаками этого заболевания в специальные мельцеровские боксы до уточнения диагноза, добавил он.
"Пациентов с подозрением на оспу обезьян помещают в специальные мельцеровские боксы. Там все так организовано, чтобы был минимальный контакт пациента с медицинским персоналом и другими пациентами инфекционной больницы", — пояснил Покровский.
Если подозрение медиков подтверждается, то человек с диагнозом "оспа обезьян" находится на карантине в мельцеровском боксе примерно три недели, продолжил эпидемиолог.
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По его словам, оспа обезьян — малозаразное заболевание, массовое распространение которого в России вряд ли возможно. Но даже в случае эпидемии сложностей с организацией карантина для инфицированных не будет, считает Покровский.
"Можно использовать ковидные госпитали для содержания пациентов. Но необходимости отводить под оспу обезьян целый госпиталь, как под коронавирусную инфекцию, пока нет", — уточнил эпидемиолог.
Карантин для тех, кто контактировал с заболевшими оспой обезьян людьми, не предусмотрен, сказал он.
"По тем данным, которые есть у меня, их (контактных лиц. — Прим. ред.) не отправляют на карантин, их наблюдают в течение инкубационного периода заболевания, до трех недель после контакта", — заключил Покровский.
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ОбществоРоссияОспа обезьянВадим Покровский
 
 
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