https://ria.ru/20220722/ospa-1804161178.html

Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян

Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян - РИА Новости, 22.07.2022

Эпидемиолог рассказал, каким должен быть карантин при оспе обезьян

Куда могут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян, если в России выявят новые случаи заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T02:15

2022-07-22T02:15

2022-07-22T02:15

общество

россия

оспа обезьян

вадим покровский

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Куда могут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян, если в России выявят новые случаи заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, врач-эпидемиолог Вадим Покровский. Он уточнил, каким должен быть срок изоляции.Чаще всего оспа обезьян протекает достаточно легко, отметил Покровский. В здравоохранении сложилась практика помещать пациентов с признаками этого заболевания в специальные мельцеровские боксы до уточнения диагноза, добавил он.Если подозрение медиков подтверждается, то человек с диагнозом "оспа обезьян" находится на карантине в мельцеровском боксе примерно три недели, продолжил эпидемиолог.По его словам, оспа обезьян — малозаразное заболевание, массовое распространение которого в России вряд ли возможно. Но даже в случае эпидемии сложностей с организацией карантина для инфицированных не будет, считает Покровский.Карантин для тех, кто контактировал с заболевшими оспой обезьян людьми, не предусмотрен, сказал он."По тем данным, которые есть у меня, их (контактных лиц. — Прим. ред.) не отправляют на карантин, их наблюдают в течение инкубационного периода заболевания, до трех недель после контакта", — заключил Покровский.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

https://ria.ru/20220719/ospa-1803414505.html

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общество, россия, оспа обезьян, вадим покровский