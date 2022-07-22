https://ria.ru/20220722/opros-1804193106.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 22.07.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:20
2022-07-22T10:20
2022-07-22T10:22
общество
россия
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% "скорее не доверяют" президенту, остальные затруднились с ответом.По мнению 80% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 10% респондентов затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 15-17 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства.Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, россия, фомнибус, владимир путин
10:20 22.07.2022 (обновлено: 10:22 22.07.2022)
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 78 процентов россиян