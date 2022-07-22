https://ria.ru/20220722/operatsiya-1804163611.html

В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек

В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек - РИА Новости, 22.07.2022

В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек

В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T01:30

2022-07-22T01:30

2022-07-22T01:39

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МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную жительницу, сообщил портал G1.Совместная операция военной и гражданской полиции с участием 400 спецназовцев, 10 бронемашин и 4 вертолетов прошла в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере Рио-де-Жанейро в четверг утром.Силовики задержали четырех человек, включая бандита по кличке "Эскило", которого обвиняют в убийствах сотрудников правопорядка в штате Пара, изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета.

https://ria.ru/20220715/braziliya-1802755191.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, мехико