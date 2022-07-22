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В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек - РИА Новости, 22.07.2022
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В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек
В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек - РИА Новости, 22.07.2022
В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек
В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T01:30
2022-07-22T01:39
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МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную жительницу, сообщил портал G1.Совместная операция военной и гражданской полиции с участием 400 спецназовцев, 10 бронемашин и 4 вертолетов прошла в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере Рио-де-Жанейро в четверг утром.Силовики задержали четырех человек, включая бандита по кличке "Эскило", которого обвиняют в убийствах сотрудников правопорядка в штате Пара, изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета.
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, мехико
01:30 22.07.2022 (обновлено: 01:39 22.07.2022)
 
В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли не менее 18 человек

G1: не менее 18 человек погибли в ходе масштабной полицейской операции в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную жительницу, сообщил портал G1.
"По данным полиции, озвученным на пресс-конференции, в результате перестрелок погибли 18 человек — 16 подозреваемых, сотрудник полиции и местная жительница", — говорится в материале издания.
Совместная операция военной и гражданской полиции с участием 400 спецназовцев, 10 бронемашин и 4 вертолетов прошла в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере Рио-де-Жанейро в четверг утром.
Силовики задержали четырех человек, включая бандита по кличке "Эскило", которого обвиняют в убийствах сотрудников правопорядка в штате Пара, изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета.
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В миреРио-де-Жанейро (город)БразилияМехико
 
 
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