https://ria.ru/20220722/oon-1804346255.html

Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели

Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели - РИА Новости, 22.07.2022

Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T18:07

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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

https://ria.ru/20220722/koridor-1804353221.html

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