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Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели - РИА Новости, 22.07.2022
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
2022-07-22T18:07
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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в мире, турция, стамбул, россия, ситуация в днр и лнр
17:48 22.07.2022 (обновлено: 18:07 22.07.2022)
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели
Гутерреш: четырехсторонний координационный центр в Стамбуле заработает через две недели