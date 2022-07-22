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Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели - РИА Новости, 22.07.2022
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Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели - РИА Новости, 22.07.2022
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:48
2022-07-22T18:07
в мире
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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в мире, турция, стамбул, россия, ситуация в днр и лнр
17:48 22.07.2022 (обновлено: 18:07 22.07.2022)
 
Гутерреш: координационный центр в Стамбуле заработает через две недели

Гутерреш: четырехсторонний координационный центр в Стамбуле заработает через две недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш ожидает, что совместный координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Не могу назвать точные цифры, но ожидаю, что центр начнет работу максимум через две недели", - заявил Гутерреш в интервью турецкому телеканалу NTV.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:00
Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины
 
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