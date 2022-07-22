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Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц - РИА Новости, 22.07.2022
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Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц - РИА Новости, 22.07.2022
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
Организация Объединенных Наций рассчитывает, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:43
2022-07-22T17:43
экономика
цены на нефть
россия
стамбул
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассчитывает, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы нацеливаемся на ежемесячный экспорт примерно в 5 миллионов метрических тонн", - сказал высокопоставленный представитель ООН, отметив, что таким был уровень до начала спецоперации РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, стамбул, оон
17:43 22.07.2022
 
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц

ООН: из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассчитывает, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ООН.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Мы нацеливаемся на ежемесячный экспорт примерно в 5 миллионов метрических тонн", - сказал высокопоставленный представитель ООН, отметив, что таким был уровень до начала спецоперации РФ.
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:25
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСтамбулООН
 
 
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