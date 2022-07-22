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Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц - РИА Новости, 22.07.2022
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
Организация Объединенных Наций рассчитывает, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:43
2022-07-22T17:43
2022-07-22T17:43
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций рассчитывает, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы нацеливаемся на ежемесячный экспорт примерно в 5 миллионов метрических тонн", - сказал высокопоставленный представитель ООН, отметив, что таким был уровень до начала спецоперации РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, стамбул, оон
Из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц
ООН: из портов Украины можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц