https://ria.ru/20220722/oon-1804341311.html
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года - РИА Новости, 22.07.2022
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:37
2022-07-22T17:37
2022-07-22T17:37
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа."Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его последней подписи представителями России и секретариата (ООН)", - рассказал он, добавив, что документ " будет действовать в течение трех лет".Собеседник агентства указал, что если стороны решат прекратить применение документа, они должны будут проинформировать друг друга письменно за три месяца до предполагаемой даты.При этом он обратил внимание на, что "меморандум не является международным договором и не устанавливает никаких прав или обязательств, согласно международному праву".
https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html
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россия, оон
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
Меморандум по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа.
"Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его последней подписи представителями России
и секретариата (ООН)
", - рассказал он, добавив, что документ " будет действовать в течение трех лет".
Собеседник агентства указал, что если стороны решат прекратить применение документа, они должны будут проинформировать друг друга письменно за три месяца до предполагаемой даты.
При этом он обратил внимание на, что "меморандум не является международным договором и не устанавливает никаких прав или обязательств, согласно международному праву".