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Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года - РИА Новости, 22.07.2022
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Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года - РИА Новости, 22.07.2022
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:37
2022-07-22T17:37
россия
оон
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа."Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его последней подписи представителями России и секретариата (ООН)", - рассказал он, добавив, что документ " будет действовать в течение трех лет".Собеседник агентства указал, что если стороны решат прекратить применение документа, они должны будут проинформировать друг друга письменно за три месяца до предполагаемой даты.При этом он обратил внимание на, что "меморандум не является международным договором и не устанавливает никаких прав или обязательств, согласно международному праву".
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россия, оон
17:37 22.07.2022
 
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года

Меморандум по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Меморандум РФ-ООН по экспорту из России продовольствия и удобрений будет действовать три года, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа.
"Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его последней подписи представителями России и секретариата (ООН)", - рассказал он, добавив, что документ " будет действовать в течение трех лет".
Обработка зерна, собранного с полей - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:28Специальная военная операция на Украине
Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины
Собеседник агентства указал, что если стороны решат прекратить применение документа, они должны будут проинформировать друг друга письменно за три месяца до предполагаемой даты.
При этом он обратил внимание на, что "меморандум не является международным договором и не устанавливает никаких прав или обязательств, согласно международному праву".
 
РоссияООН
 
 
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