Рейтинг@Mail.ru
Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/oon-1804337788.html
Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России
Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России
ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также содействовать тому, чтобы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:33
2022-07-22T17:34
в мире
оон
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dac29fc3b5aaffa6c258d24de0cee27e.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также содействовать тому, чтобы продукция не попадала под санкции, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом меморандума.Он также добавил, что ООН таким образом хочет добиться содействия экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки.По его словам, ООН также предпримет усилия, направленные на "содействие транспарентному беспрепятственному доступу продуктов и удобрений на мировые рынки" при наличии препятствий в сфере финансов, страхования и логистики.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804332590.html
https://ria.ru/20220722/oon-1804336561.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ab2987a243e309e15fdc5ba51f070fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, россия, экономика
17:33 22.07.2022 (обновлено: 17:34 22.07.2022)
 
Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России

Источник: ООН будет устранять препятствия для экспорта удобрений из России

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых . Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также содействовать тому, чтобы продукция не попадала под санкции, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом меморандума.
"Секретариат будет прилагать усилия с тем, чтобы компетентные органы и частный сектор исключили из (ограничительных - ред.) мер, введенных против России, продукты и удобрения, в том числе сырье, необходимое для производства удобрений (в частности аммиак), из России", - сообщил источник.
Обработка зерна - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:24
Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна
Он также добавил, что ООН таким образом хочет добиться содействия экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки.
По его словам, ООН также предпримет усилия, направленные на "содействие транспарентному беспрепятственному доступу продуктов и удобрений на мировые рынки" при наличии препятствий в сфере финансов, страхования и логистики.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:30
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
 
В миреООНРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала