https://ria.ru/20220722/oon-1804337788.html

Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России

Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: ООН пообещала решать проблемы экспорта удобрений из России

ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также содействовать тому, чтобы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:33

2022-07-22T17:33

2022-07-22T17:34

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также содействовать тому, чтобы продукция не попадала под санкции, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом меморандума.Он также добавил, что ООН таким образом хочет добиться содействия экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки.По его словам, ООН также предпримет усилия, направленные на "содействие транспарентному беспрепятственному доступу продуктов и удобрений на мировые рынки" при наличии препятствий в сфере финансов, страхования и логистики.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804332590.html

https://ria.ru/20220722/oon-1804336561.html

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в мире, оон, россия, экономика