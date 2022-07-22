https://ria.ru/20220722/oon-1804336561.html
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными - РИА Новости, 22.07.2022
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:30
2022-07-22T17:30
2022-07-22T17:33
в мире
стамбул
россия
турция
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_422545579d4ebb2154fee46ffb70c992.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Это будет зависеть от сторон и Турции, но я подозреваю, что военная составляющая будет весьма сильной. Потому что переговоры во многом шли между военными двух сторон. Так что нам понадобятся военные в этом центре", - сказал он.
https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_4e2aaad148dad566b5aee239e8bfe364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, турция, ситуация в днр и лнр
17:30 22.07.2022 (обновлено: 17:33 22.07.2022)
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют преимущественно военными