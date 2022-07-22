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Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными - РИА Новости, 22.07.2022
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Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными - РИА Новости, 22.07.2022
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными
Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:30
2022-07-22T17:33
в мире
стамбул
россия
турция
ситуация в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Это будет зависеть от сторон и Турции, но я подозреваю, что военная составляющая будет весьма сильной. Потому что переговоры во многом шли между военными двух сторон. Так что нам понадобятся военные в этом центре", - сказал он.
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в мире, стамбул, россия, турция, ситуация в днр и лнр
17:30 22.07.2022 (обновлено: 17:33 22.07.2022)
 
Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными

Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют преимущественно военными

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Это будет зависеть от сторон и Турции, но я подозреваю, что военная составляющая будет весьма сильной. Потому что переговоры во многом шли между военными двух сторон. Так что нам понадобятся военные в этом центре", - сказал он.
Обработка зерна, собранного с полей - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:28Специальная военная операция на Украине
Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины
 
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