https://ria.ru/20220722/oon-1804336561.html

Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными

Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными - РИА Новости, 22.07.2022

Совместный координационный центр в Стамбуле укомплектуют военными

Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:30

2022-07-22T17:30

2022-07-22T17:33

в мире

стамбул

россия

турция

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_422545579d4ebb2154fee46ffb70c992.jpg

СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле, который займется обеспечением вывоза зерна из украинских портов, будет укомплектован преимущественно военными, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Это будет зависеть от сторон и Турции, но я подозреваю, что военная составляющая будет весьма сильной. Потому что переговоры во многом шли между военными двух сторон. Так что нам понадобятся военные в этом центре", - сказал он.

https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия, турция, ситуация в днр и лнр