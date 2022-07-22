https://ria.ru/20220722/oon-1804334527.html
Источник: совместный координационный центр в Стамбуле будет под эгидой ООН
Источник: совместный координационный центр в Стамбуле будет под эгидой ООН - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: совместный координационный центр в Стамбуле будет под эгидой ООН
Совместный координационный центр (СКК), который создадут в Стамбуле, будет действовать под эгидой ООН, заявил РИА Новости источник в организации, знакомый с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:27
2022-07-22T17:27
2022-07-22T17:41
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ООН, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКК), который создадут в Стамбуле, будет действовать под эгидой ООН, заявил РИА Новости источник в организации, знакомый с деталями соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."До начала операций будет создана координационная структура. Совместный координационный центр будет создан в Стамбуле под эгидой ООН, он будет включать в себя представителей сторон и Всемирной организации. Центр будет осуществлять общий надзор и координацию в рамках данной инициативы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все стороны в СКК будут представлены на уровне старших должностных лиц, при этом численность персонала данной структуры будет согласована позднее."Каждая сторона и ООН будут представлены в Совместном координационном центре одним старшим должностным лицом и согласованной, требуемой численностью персонала", - проинформировал источник.
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стамбул, оон, россия
17:27 22.07.2022 (обновлено: 17:41 22.07.2022)
Источник: совместный координационный центр в Стамбуле будет под эгидой ООН
Источник: совместный центр в Стамбуле будет действовать под эгидой ООН
ООН, 22 июл - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКК), который создадут в Стамбуле, будет действовать под эгидой ООН, заявил РИА Новости источник в организации, знакомый с деталями соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу в Стамбуле
состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна.
"До начала операций будет создана координационная структура. Совместный координационный центр будет создан в Стамбуле под эгидой ООН
, он будет включать в себя представителей сторон и Всемирной организации. Центр будет осуществлять общий надзор и координацию в рамках данной инициативы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все стороны в СКК будут представлены на уровне старших должностных лиц, при этом численность персонала данной структуры будет согласована позднее.
"Каждая сторона и ООН будут представлены в Совместном координационном центре одним старшим должностным лицом и согласованной, требуемой численностью персонала", - проинформировал источник.