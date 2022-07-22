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В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры - РИА Новости, 22.07.2022
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В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры - РИА Новости, 22.07.2022
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры в рамках соглашения о снятии ограничений на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:25
2022-07-22T18:14
в мире
турция
стамбул
россия
ситуация в днр и лнр
черное море
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы решили, что более эффективно будет использовать безопасные пути украинской стороной, чтобы корабли входили и выходили из этих территориальных вод – в порты и из портов в Черное море. Украинские лоцманы будут управлять этими судами", - подчеркнул высокопоставленный представитель организации.
https://ria.ru/20220722/sdelka-1804346472.html
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в мире, турция, стамбул, россия, ситуация в днр и лнр, черное море
17:25 22.07.2022 (обновлено: 18:14 22.07.2022)
 
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры

ООН: разминировать порты Украины не будут, используют безопасные фарватеры

© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Olivia Zhang
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:48
ООН рассчитывает на оперативное исполнение продуктовой сделки
"Мы договорились о следующем механизме. Стороны не будут проводить разминирования в украинских территориальных водах. Мы достаточно быстро установили, что это заняло бы слишком много времени – до трех-четырех месяцев", - сказал он.
"Мы решили, что более эффективно будет использовать безопасные пути украинской стороной, чтобы корабли входили и выходили из этих территориальных вод – в порты и из портов в Черное море. Украинские лоцманы будут управлять этими судами", - подчеркнул высокопоставленный представитель организации.
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну
 
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