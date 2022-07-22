https://ria.ru/20220722/oon-1804333215.html
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры - РИА Новости, 22.07.2022
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры в рамках соглашения о снятии ограничений на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:25
2022-07-22T17:25
2022-07-22T18:14
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы решили, что более эффективно будет использовать безопасные пути украинской стороной, чтобы корабли входили и выходили из этих территориальных вод – в порты и из портов в Черное море. Украинские лоцманы будут управлять этими судами", - подчеркнул высокопоставленный представитель организации.
https://ria.ru/20220722/sdelka-1804346472.html
https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html
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в мире, турция, стамбул, россия, ситуация в днр и лнр, черное море
17:25 22.07.2022 (обновлено: 18:14 22.07.2022)
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
ООН: разминировать порты Украины не будут, используют безопасные фарватеры