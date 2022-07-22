07:50 22.07.2022 (обновлено: 07:55 22.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.18 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.