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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T07:50

2022-07-22T07:50

2022-07-22T07:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, по данным представительства, войска Украины открыли огонь по Новобахмутовке и Горловке, выпустив по каждому из населенных пунктов по шесть мин калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, нато