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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/obstrel-1804174118.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:50
2022-07-22T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
нато
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, по данным представительства, войска Украины открыли огонь по Новобахмутовке и Горловке, выпустив по каждому из населенных пунктов по шесть мин калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, нато
07:50 22.07.2022 (обновлено: 07:55 22.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.18 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.18 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, по данным представительства, войска Украины открыли огонь по Новобахмутовке и Горловке, выпустив по каждому из населенных пунктов по шесть мин калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районНАТО
 
 
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