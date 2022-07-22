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Украинские войска обстреляли населенный пункт Хорошее в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт Хорошее в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Хорошее в ЛНР из HIMARS
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Хорошее с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив 3 ракеты, сообщило представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:04
2022-07-22T07:04
2022-07-22T07:04
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ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Хорошее с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив 3 ракеты, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Украинские войска обстреляли населенный пункт Хорошее в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли населенный пункт Хорошее из РСЗО HIMARS