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Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада - РИА Новости, 22.07.2022
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Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада
Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада - РИА Новости, 22.07.2022
Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада
Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:23
2022-07-22T16:48
в мире
россия
центральный банк рф (цб рф)
александр новак
владимир путин
экономика
цены на нефть
g7
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к этой идее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Переориентируются наши нефть и нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей это может иметь меньший эффект на все показатели курса, платежного баланса", - продолжила глава ЦБ.Вице-премьер РФ Александр Новак на днях заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, обсуждаемый странами G7. Ранее идею стран "Большой семерки" комментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.
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в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), александр новак, владимир путин, экономика, цены на нефть, g7, эльвира набиуллина
16:23 22.07.2022 (обновлено: 16:48 22.07.2022)
 
Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада

Набиуллина: потолок цен на нефть привет к их росту, а Россия перенаправит поставки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к этой идее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Не хочу рассуждать, реально это или не реально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем", - сказала Набиуллина.
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"Переориентируются наши нефть и нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей это может иметь меньший эффект на все показатели курса, платежного баланса", - продолжила глава ЦБ.
Вице-премьер РФ Александр Новак на днях заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, обсуждаемый странами G7. Ранее идею стран "Большой семерки" комментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.
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В миреРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр НовакВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьG7Эльвира Набиуллина
 
 
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