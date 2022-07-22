16:23 22.07.2022 (обновлено: 16:48 22.07.2022)
Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада
Набиуллина: потолок цен на нефть привет к их росту, а Россия перенаправит поставки
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к этой идее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Не хочу рассуждать, реально это или не реально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем", - сказала Набиуллина.
"Переориентируются наши нефть и нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей это может иметь меньший эффект на все показатели курса, платежного баланса", - продолжила глава ЦБ.
Вице-премьер РФ Александр Новак на днях заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, обсуждаемый странами G7. Ранее идею стран "Большой семерки" комментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.