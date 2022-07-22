https://ria.ru/20220722/neft-1804305937.html

Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада

Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада - РИА Новости, 22.07.2022

Набиуллина предупредила о росте цен на нефть из-за ограничений Запада

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:23

2022-07-22T16:23

2022-07-22T16:48

в мире

россия

центральный банк рф (цб рф)

александр новак

владимир путин

экономика

цены на нефть

g7

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на сырье, Россия же переориентирует свои поставки в те страны, которые не присоединятся к этой идее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Переориентируются наши нефть и нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей это может иметь меньший эффект на все показатели курса, платежного баланса", - продолжила глава ЦБ.Вице-премьер РФ Александр Новак на днях заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, обсуждаемый странами G7. Ранее идею стран "Большой семерки" комментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.

https://ria.ru/20220721/neft-1803924059.html

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в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), александр новак, владимир путин, экономика, цены на нефть, g7, эльвира набиуллина