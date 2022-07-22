https://ria.ru/20220722/neft-1804201923.html

Танкеры, перевозившие иранскую нефть, перешли на транспортировку российской

Танкеры, перевозившие иранскую нефть, перешли на транспортировку российской - РИА Новости, 22.07.2022

Танкеры, перевозившие иранскую нефть, перешли на транспортировку российской

Более десяти танкеров, ранее специализировавшихся на перевозке иранской нефти, переориентировались на российское сырье, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:52

2022-07-22T10:52

2022-07-22T11:25

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более десяти танкеров, ранее специализировавшихся на перевозке иранской нефти, переориентировались на российское сырье, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.По словам аналитика рынка сырой нефти в Vortexa Армена Азизяна, по мере того как все больше компаний отказываются перевозить российскую нефть и нефтепродукты, те, кто знаком с торговлей сырьем в условиях санкций, будут продолжать использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на восток.Уточняется, что большинство судов, начавших перевозить российское сырье, относятся к типу "Афрамакс", которые могут перевозить 730 тысяч баррелей нефти. В то же время среди них есть и крупные нефтевозы, которые могут взять на борт около двух миллионов баррелей.Таким образом, поставки из России выросли до 250 тысяч баррелей в сутки в первой половине июля, что на 170 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, указало Bloomberg.По данным китайской таможни за июнь, которые накануне опубликовало агентство Reuters, Россия второй месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в КНР.В мае Китай увеличил импорт российского сырья на 55 процентов в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. В итоге месячный объем поставок в 8,42 миллиона тонн стал рекордным, что позволило России вытеснить Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков в КНР. В июне импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" и морские перевозки, составил 7,29 миллиона тонн, что почти на десять процентов больше, чем год назад, хотя и ниже майского рекорда.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Меры также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

https://ria.ru/20220719/gazprom-1803400835.html

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

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экономика, россия, иран, нефть