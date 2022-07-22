https://ria.ru/20220722/mozg-1803735028.html

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга - РИА Новости, 22.07.2022

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля. Он был учрежден в 2014 году Всемирной федерацией неврологии. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:12

2022-07-22T03:12

2022-07-22T03:12

справки

брюссель

бельгия

головной мозг

нейрофизиология

научный центр неврологии рамн

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Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля. Он был учрежден в 2014 году Всемирной федерацией неврологии.Именно в этот день в 1957 году в Брюсселе (Бельгия) была основана Всемирная федерация неврологии, которая в настоящее время объединяет свыше 120 профессиональных ассоциаций неврологов со всего мира.Цель Всемирного дня мозга – напомнить об опасности заболеваний мозга и популяризировать знания о функционировании нервной системы человека.Головной мозг – главный орган центральной нервной системы человека, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга, и, если он не функционирует, человек переходит в вегетативное состояние: утрачивается способность к каким-либо действиям, ощущениям или реакциям на внешние воздействия. В головном мозге различают пять отделов: продолговатый мозг, задний, включающий в себя мост и мозжечок, средний, промежуточный и конечный мозг, представленный большими полушариями. Первые три отдела в совокупности (за исключением мозжечка) образуют ствол мозга, переходящий в спинной мозг. От ствола и спинного мозга отходят нервы, по которым к мозгу стекается информация от внутренних и наружных рецепторов, а в обратном направлении идут сигналы к мышцам и железам. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов, они отвечают за обоняние, слух, движения глаз, языка и другие функции. Клетки головного называются нейронами. Считается, что в человеческом мозгу насчитывается около ста миллиардов нейронов. Между этими нейронами существует около десяти триллионов связей, которые помогают нам читать, писать, смотреть, учиться, планировать, думать, чувствовать, двигаться и ежедневно решать проблемы.Средняя масса головного мозга взрослого мужчины составляет 1400 грамм, женщины – 1250 грамм, что соответствует 2-2,5% массы тела. Масса головного мозга новорожденного около 350 граммов. Максимальной массы головной мозг достигает между 18 и 30 годами жизни, затем она постепенно уменьшается.Головной мозг получает около 30% крови, перекачиваемой сердцем, и потребляет 20% всего кислорода и энергии организма, которые поступают к нему по кровеносным сосудам. Клеткам мозга требуется много энергии, поэтому без адекватного снабжения кислородом и энергией тканей центральной нервной системы развиваются различные неврологические заболевания и дисфункция мозга.На 73% человеческий мозг состоит из воды. Полтора часа активного потоотделения уменьшают мозг в объеме так же, как один год старения. Необходимо всего лишь на 2% уменьшить необходимый объем жидкости, чтобы развились нарушения внимания и памяти.Человеческий мозг может хранить около 2 500 000 гигабайтов информации, что эквивалентно примерно 300 часам просмотра ТВ. Простой доступ к информации делает ее более сложной для запоминания: чем больше труда требуется для получения информации, тем лучше мы ее запоминаем.Мозгу требуется всего 1/10 000 доля секунды, чтобы отреагировать на любой стимул. Нервные импульсы от мозга и к мозгу двигаются со скоростью 270 километров в час.Любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя к нарушениям в работе различных органов. Заболевания нервной системы, в том числе головного мозга, несут для человека тяжелые последствия, предсказать которые бывает трудно. Поэтому здоровью головного мозга придают большое значение.Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и сладкого, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный тренинг мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т.д.).В 2022 году Всемирный день мозга пройдет под девизом "Здоровье мозга для всех".Кампания 2022 года будет сосредоточена на этих пяти ключевых принципах: осведомленность – здоровье мозга жизненно важно для психического, социального и физического благополучия; профилактика – многие заболевания головного мозга можно предотвратить; пропаганда – для оптимального здоровья мозга необходимы глобальные усилия; образование – образование для всех – залог здоровья мозга; доступность – равный доступ к ресурсам, лечению и реабилитации необходим для здоровья мозга.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

брюссель

бельгия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, брюссель, бельгия, головной мозг, нейрофизиология, научный центр неврологии рамн