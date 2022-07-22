https://ria.ru/20220722/moloko-1804168527.html

Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком

Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком - РИА Новости, 22.07.2022

Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком

Потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области будет обеспечена на 97% благодаря трем инвестиционным проектам в области животноводства, сообщил глава РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:50

2022-07-22T04:50

2022-07-22T07:01

амурская область

экономика

ивановский район

тамбовский район

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл — РИА Новости. Потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области будет обеспечена на 97% благодаря трем инвестиционным проектам в области животноводства, сообщил глава региона Василий Орлов.Два проекта реализуются в Тамбовском районе — ООО "Приамурье" и ООО "Амурский партизан", еще один — АО "Луч" — в Ивановском районе.Всем трём проектам из областного бюджета оказывается финансовая поддержка для покупки племенного скота и оборудования, планируется возмещение процентной ставки по инвесткредитам на строительство.Недавно запущенный новый объект хозяйства "Приамурье" в селе Козьмодемьяновка даст прирост в 3,2 тысячи тонн молока в год. Создано 16 рабочих мест, освоено 472 миллиона рублей инвестиций. К ранее купленным 200 головам нетелей до конца года будет завезено еще 200 голов.Строящийся комплекс на 2400 коров АО "Луч" в Ивановском районе даст прирост почти в 16 тысяч тонн молока в год, будет создано 84 рабочих места. Объем инвестиций — почти 1,3 миллиарда рублей. Куплено 189 голов нетелей, к концу года планируется привезти еще 700. Ввести в эксплуатацию мега-ферму планируется в декабре 2022 года."Амурский партизан" в селе Косицино строит молочную ферму на 600 голов. Освоено свыше 380 миллионов рублей инвестиций. Запуск производства дат прирост по объемам молока в 5,2 тысячи тонн в год. На новые рабочие места будут устроено 40 сельчан. Уже куплено 210 голов нетелей, будет завезено ещё 100, отмечают власти.

https://ria.ru/20220721/agrarii-1803965060.html

https://ria.ru/20220720/otkhody-1803625946.html

ивановский район

тамбовский район

благовещенск

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экономика, ивановский район, тамбовский район, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)