https://ria.ru/20220722/moloko-1804168527.html
Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком
Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком - РИА Новости, 22.07.2022
Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком
Потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области будет обеспечена на 97% благодаря трем инвестиционным проектам в области животноводства, сообщил глава РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T04:50
2022-07-22T04:50
2022-07-22T07:01
амурская область
экономика
ивановский район
тамбовский район
благовещенск
россия
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл — РИА Новости. Потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области будет обеспечена на 97% благодаря трем инвестиционным проектам в области животноводства, сообщил глава региона Василий Орлов.Два проекта реализуются в Тамбовском районе — ООО "Приамурье" и ООО "Амурский партизан", еще один — АО "Луч" — в Ивановском районе.Всем трём проектам из областного бюджета оказывается финансовая поддержка для покупки племенного скота и оборудования, планируется возмещение процентной ставки по инвесткредитам на строительство.Недавно запущенный новый объект хозяйства "Приамурье" в селе Козьмодемьяновка даст прирост в 3,2 тысячи тонн молока в год. Создано 16 рабочих мест, освоено 472 миллиона рублей инвестиций. К ранее купленным 200 головам нетелей до конца года будет завезено еще 200 голов.Строящийся комплекс на 2400 коров АО "Луч" в Ивановском районе даст прирост почти в 16 тысяч тонн молока в год, будет создано 84 рабочих места. Объем инвестиций — почти 1,3 миллиарда рублей. Куплено 189 голов нетелей, к концу года планируется привезти еще 700. Ввести в эксплуатацию мега-ферму планируется в декабре 2022 года."Амурский партизан" в селе Косицино строит молочную ферму на 600 голов. Освоено свыше 380 миллионов рублей инвестиций. Запуск производства дат прирост по объемам молока в 5,2 тысячи тонн в год. На новые рабочие места будут устроено 40 сельчан. Уже куплено 210 голов нетелей, будет завезено ещё 100, отмечают власти.
https://ria.ru/20220721/agrarii-1803965060.html
https://ria.ru/20220720/otkhody-1803625946.html
ивановский район
тамбовский район
благовещенск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_12982665d2002678bc207ea9c8c9758a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ивановский район, тамбовский район, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)
04:50 22.07.2022 (обновлено: 07:01 22.07.2022)
Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком
Губернатор Орлов: инвестпроекты помогут почти полностью обеспечить Приамурье молоком
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл — РИА Новости. Потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области будет обеспечена на 97% благодаря трем инвестиционным проектам в области животноводства, сообщил глава региона Василий Орлов.
Два проекта реализуются в Тамбовском районе
— ООО "Приамурье" и ООО "Амурский партизан", еще один — АО "Луч" — в Ивановском районе.
"Благодаря крупным инвестпроектам потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области обеспечим на 97% после выхода проектов на полную мощность. В целом реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве даёт мультипликативный эффект: она обеспечивает продовольственную безопасность региона, предоставляет жителям качественную местную продукцию, создает новые рабочие места и развивает социальную инфраструктуру сельских территорий. Мы продолжим поддерживать сельхозтоваропроизводителей", — приводит слова Орлова региональное правительство.
Всем трём проектам из областного бюджета оказывается финансовая поддержка для покупки племенного скота и оборудования, планируется возмещение процентной ставки по инвесткредитам на строительство.
Недавно запущенный новый объект хозяйства "Приамурье" в селе Козьмодемьяновка даст прирост в 3,2 тысячи тонн молока в год. Создано 16 рабочих мест, освоено 472 миллиона рублей инвестиций. К ранее купленным 200 головам нетелей до конца года будет завезено еще 200 голов.
Строящийся комплекс на 2400 коров АО "Луч" в Ивановском районе даст прирост почти в 16 тысяч тонн молока в год, будет создано 84 рабочих места. Объем инвестиций — почти 1,3 миллиарда рублей. Куплено 189 голов нетелей, к концу года планируется привезти еще 700. Ввести в эксплуатацию мега-ферму планируется в декабре 2022 года.
"Амурский партизан" в селе Косицино строит молочную ферму на 600 голов. Освоено свыше 380 миллионов рублей инвестиций. Запуск производства дат прирост по объемам молока в 5,2 тысячи тонн в год. На новые рабочие места будут устроено 40 сельчан. Уже куплено 210 голов нетелей, будет завезено ещё 100, отмечают власти.