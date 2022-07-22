https://ria.ru/20220722/mitvol-1804241236.html
Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя, сообщил источник
Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя, сообщил источник - РИА Новости, 22.07.2022
Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя, сообщил источник
Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:29
2022-07-22T13:29
2022-07-22T13:44
олег митволь
происшествия
красноярск
красноярский краевой суд
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Продлили (Митволю – ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 сентября", - сказал собеседник агентства.Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, он был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд в Красноярске 10 июня арестовал председателя совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.Как рассказали в Красноярском краевом суде 21 июня, адвокат Митволя сообщил о заключенном со следствием досудебном соглашении и готовности его подзащитного возместить ущерб.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег митволь, происшествия, красноярск, красноярский краевой суд, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
13:29 22.07.2022 (обновлено: 13:44 22.07.2022)
Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя, сообщил источник
Суд в Красноярске продлил до 24 сентября арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя