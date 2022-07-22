https://ria.ru/20220722/miss-1804199713.html

Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"

Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022" - РИА Новости, 22.07.2022

Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"

В концертном зале "Известия Hall" назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал 26-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:44

2022-07-22T11:44

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В концертном зале "Известия Hall" назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал 26-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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