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Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022" - РИА Новости, 22.07.2022
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Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"
Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022" - РИА Новости, 22.07.2022
Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"
В концертном зале "Известия Hall" назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал 26-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.07.2022
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фото
общество
москва
россия
сочи
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В концертном зале "Известия Hall" назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал 26-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.
москва
россия
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фото, фото, общество, москва, россия, сочи
11:44 22.07.2022 (обновлено: 22:39 22.07.2022)
 

Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"

Читать ria.ru в
В концертном зале "Известия Hall" назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал 26-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В столице состоялся финал 26-го конкурса "Мисс Москва".

Анна Янкова, завоевавшая Гран-при конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022
1 из 13

В столице состоялся финал 26-го конкурса "Мисс Москва".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В нем участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
2 из 13

В нем участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall".

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
3 из 13

Он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В этом году конкурс провели в стиле бурлеск-шоу.

Вероника Пеньковская в финале главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
4 из 13

В этом году конкурс провели в стиле бурлеск-шоу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
5 из 13

По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex.

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
6 из 13

Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В перерывах соревнований выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat и певица IVKA. Солистка Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену с двумя хитами группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".

Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
7 из 13

В перерывах соревнований выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat и певица IVKA. Солистка Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену с двумя хитами группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюэнсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва — 2014" Арина Данилова.

Дарья Захаренкова в финале главного городского конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 в московском концертном зале Известия Hall
8 из 13

Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюэнсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва — 2014" Арина Данилова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Корону "Мисс Москва — 2022" получила переводчица Анна Янкова.

Анна Янкова, завоевавшая Гран-при конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022
9 из 13

Корону "Мисс Москва — 2022" получила переводчица Анна Янкова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Обладательницей титула "Мисс зрительских симпатий" стала Наталия Калиниченко.

Обладательница титула Мисс зрительских симпатий конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 Наталия Калиниченко
10 из 13

Обладательницей титула "Мисс зрительских симпатий" стала Наталия Калиниченко.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Звание "Краса Москвы — 2022" получила спортсменка Алена Акимова.

Обладательница титула Краса Москвы конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 Алена Акимова
11 из 13

Звание "Краса Москвы — 2022" получила спортсменка Алена Акимова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Статус "Юная мисс Москва — 2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.

Обладательница титула Юная Мисс Москва конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022 Софья Раскина
12 из 13

Статус "Юная мисс Москва — 2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В номинации "Московская красавица — 2022" победила психолог Инна Лепилина (слева).

Обладательница титула Московская красавица Инна Лепилина, обладательница Гран-при Анна Янкова, обладательница титула Краса Москвы Алена Акимова и обладательница титула Юная Мисс Москва Софья Раскина в финале конкурса красоты и талантов Мисс Москва-2022
13 из 13

В номинации "Московская красавица — 2022" победила психолог Инна Лепилина (слева).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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