Красота и талант: финал конкурса "Мисс Москва — 2022"
В столице состоялся финал 26-го конкурса "Мисс Москва".
В столице состоялся финал 26-го конкурса "Мисс Москва".
В нем участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.
В нем участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.
Он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall".
Он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall".
В этом году конкурс провели в стиле бурлеск-шоу.
В этом году конкурс провели в стиле бурлеск-шоу.
По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.
По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.
Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex.
Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex.
В перерывах соревнований выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat и певица IVKA. Солистка Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену с двумя хитами группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".
В перерывах соревнований выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat и певица IVKA. Солистка Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену с двумя хитами группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".
Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюэнсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва — 2014" Арина Данилова.
Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюэнсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва — 2014" Арина Данилова.
Корону "Мисс Москва — 2022" получила переводчица Анна Янкова.
Корону "Мисс Москва — 2022" получила переводчица Анна Янкова.
Обладательницей титула "Мисс зрительских симпатий" стала Наталия Калиниченко.
Обладательницей титула "Мисс зрительских симпатий" стала Наталия Калиниченко.
Звание "Краса Москвы — 2022" получила спортсменка Алена Акимова.
Звание "Краса Москвы — 2022" получила спортсменка Алена Акимова.
Статус "Юная мисс Москва — 2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.
Статус "Юная мисс Москва — 2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.
В номинации "Московская красавица — 2022" победила психолог Инна Лепилина (слева).
В номинации "Московская красавица — 2022" победила психолог Инна Лепилина (слева).