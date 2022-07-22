https://ria.ru/20220722/mironov-1804354683.html

Миронов считает, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР

Миронов считает, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Миронов считает, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил мнение, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие освобожденные территории. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:03

2022-07-22T18:03

2022-07-22T18:03

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил мнение, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие освобожденные территории."Эти субъекты, которые к нам войдут, их значительно больше будет, чем даже ЛНР и ДНР: и Запорожская, и Херсонская, и Харьковская (области), больше ещё будет, я не сомневаюсь в этом", — сказал он журналистам.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Силы РФ и ЛНР также взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика