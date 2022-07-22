04:29 22.07.2022 (обновлено: 04:33 22.07.2022)
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
Член совета администрации Запорожской области Рогов призвал ООН принудить Украину к миру
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской АЭС.
Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.
"Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.