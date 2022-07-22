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Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/mir-1804168055.html
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру - РИА Новости, 22.07.2022
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T04:29
2022-07-22T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
запорожская аэс
владимир рогов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской АЭС.Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , запорожская аэс, владимир рогов, симферополь
04:29 22.07.2022 (обновлено: 04:33 22.07.2022)
 
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру

Член совета администрации Запорожской области Рогов призвал ООН принудить Украину к миру

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской АЭС.
Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.

"Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговСимферополь
 
 
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