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Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру

Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру - РИА Новости, 22.07.2022

Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:29

2022-07-22T04:29

2022-07-22T04:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежания новых опасных провокаций на Запорожской АЭС.Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.

https://ria.ru/20220722/artsistemy-1804167862.html

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