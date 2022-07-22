https://ria.ru/20220722/miny-1804346686.html

Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования

Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования

Отказ Киева от разминирования портов при заключении "продуктовой сделки" чреват последствиями, там сейчас царит полный хаос, не исключены провокации, сказал РИА РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ Киева от разминирования портов при заключении "продуктовой сделки" чреват последствиями, там сейчас царит полный хаос, не исключены провокации, сказал РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В рамках сделки разминирование портов Украины проводиться не будет, а для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры. Украинские лоцманы будут руководить судами, входящими в порты Украины и покидающими их, об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель ООН."Мы не знаем карты минирования украинских портов - они набросали мин, причем, я боюсь, что они сами не знают, куда они эти мины набросали. Если судить по ситуации на суше - многое минировалось вообще без составления таких карт, поэтому зачем нам нести ответственность и пытаться разминировать те районы?" - сказал Подберезкин.Он добавил, что в любом случае украинская сторона не предоставила бы России такие карты. "И нам пришлось бы тогда на свой страх и риск пытаться разминировать порты и нести ответственность за суда, которые могут подорваться на этих минных полях, тем более что если бы украинская сторона сделала бы это все грамотно, и готова была бы поделиться этими картами, тогда это и стало бы предметом для переговоров, а сейчас это просто сплошной хаос, где нет ни карт, ни системы после того, как это минирование произошло. И после всех штормов там вообще ситуация очень опасная, поэтому мы берем на себя ответственность лишь за те акватории, где мы можем контролировать ситуацию, а там, где мы не можем контролировать - мы, естественно, взять на себя ответственность не можем", - добавил эксперт.При этом собеседник агентства допустил провокации со стороны Киева. "Провокации будут, сто процентов будут. Потому что поведение украинской стороны легко прогнозируется, очень много лжи. Как признают сами украинские политики - если не врать, то и не будет никакой украинской политики, из этого вытекает и провокация. Ложь и провокация нужны Украине для того, чтобы вытаскивать из Запада деньги, чтобы затем положить их себе в карман. То же самое, что сейчас происходит с оружием. К гадалке ходить не надо, если на Украине при Кучме и при Порошенко воровали оружие, то почему его не будут воровать при Зеленском, тем более когда западное оружие халявное? То же самое и с остальными вещами - провокация, дезинформация - это для них норма", - заключил Подберезкин.

https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html

https://ria.ru/20220720/delfiny-1803604480.html

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