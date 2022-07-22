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Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования
Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования
Отказ Киева от разминирования портов при заключении "продуктовой сделки" чреват последствиями, там сейчас царит полный хаос, не исключены провокации, сказал РИА РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
украина
киев
россия
оон
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ Киева от разминирования портов при заключении "продуктовой сделки" чреват последствиями, там сейчас царит полный хаос, не исключены провокации, сказал РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В рамках сделки разминирование портов Украины проводиться не будет, а для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры. Украинские лоцманы будут руководить судами, входящими в порты Украины и покидающими их, об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель ООН."Мы не знаем карты минирования украинских портов - они набросали мин, причем, я боюсь, что они сами не знают, куда они эти мины набросали. Если судить по ситуации на суше - многое минировалось вообще без составления таких карт, поэтому зачем нам нести ответственность и пытаться разминировать те районы?" - сказал Подберезкин.Он добавил, что в любом случае украинская сторона не предоставила бы России такие карты. "И нам пришлось бы тогда на свой страх и риск пытаться разминировать порты и нести ответственность за суда, которые могут подорваться на этих минных полях, тем более что если бы украинская сторона сделала бы это все грамотно, и готова была бы поделиться этими картами, тогда это и стало бы предметом для переговоров, а сейчас это просто сплошной хаос, где нет ни карт, ни системы после того, как это минирование произошло. И после всех штормов там вообще ситуация очень опасная, поэтому мы берем на себя ответственность лишь за те акватории, где мы можем контролировать ситуацию, а там, где мы не можем контролировать - мы, естественно, взять на себя ответственность не можем", - добавил эксперт.При этом собеседник агентства допустил провокации со стороны Киева. "Провокации будут, сто процентов будут. Потому что поведение украинской стороны легко прогнозируется, очень много лжи. Как признают сами украинские политики - если не врать, то и не будет никакой украинской политики, из этого вытекает и провокация. Ложь и провокация нужны Украине для того, чтобы вытаскивать из Запада деньги, чтобы затем положить их себе в карман. То же самое, что сейчас происходит с оружием. К гадалке ходить не надо, если на Украине при Кучме и при Порошенко воровали оружие, то почему его не будут воровать при Зеленском, тем более когда западное оружие халявное? То же самое и с остальными вещами - провокация, дезинформация - это для них норма", - заключил Подберезкин.
https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html
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украина, киев, россия, оон
17:48 22.07.2022
 
Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования

Эксперт о "продуктовой сделке": в минировании портов царит хаос, возможны провокации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ Киева от разминирования портов при заключении "продуктовой сделки" чреват последствиями, там сейчас царит полный хаос, не исключены провокации, сказал РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В рамках сделки разминирование портов Украины проводиться не будет, а для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры. Украинские лоцманы будут руководить судами, входящими в порты Украины и покидающими их, об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель ООН.
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"Мы не знаем карты минирования украинских портов - они набросали мин, причем, я боюсь, что они сами не знают, куда они эти мины набросали. Если судить по ситуации на суше - многое минировалось вообще без составления таких карт, поэтому зачем нам нести ответственность и пытаться разминировать те районы?" - сказал Подберезкин.
Он добавил, что в любом случае украинская сторона не предоставила бы России такие карты. "И нам пришлось бы тогда на свой страх и риск пытаться разминировать порты и нести ответственность за суда, которые могут подорваться на этих минных полях, тем более что если бы украинская сторона сделала бы это все грамотно, и готова была бы поделиться этими картами, тогда это и стало бы предметом для переговоров, а сейчас это просто сплошной хаос, где нет ни карт, ни системы после того, как это минирование произошло. И после всех штормов там вообще ситуация очень опасная, поэтому мы берем на себя ответственность лишь за те акватории, где мы можем контролировать ситуацию, а там, где мы не можем контролировать - мы, естественно, взять на себя ответственность не можем", - добавил эксперт.
При этом собеседник агентства допустил провокации со стороны Киева. "Провокации будут, сто процентов будут. Потому что поведение украинской стороны легко прогнозируется, очень много лжи. Как признают сами украинские политики - если не врать, то и не будет никакой украинской политики, из этого вытекает и провокация. Ложь и провокация нужны Украине для того, чтобы вытаскивать из Запада деньги, чтобы затем положить их себе в карман. То же самое, что сейчас происходит с оружием. К гадалке ходить не надо, если на Украине при Кучме и при Порошенко воровали оружие, то почему его не будут воровать при Зеленском, тем более когда западное оружие халявное? То же самое и с остальными вещами - провокация, дезинформация - это для них норма", - заключил Подберезкин.
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